Импорт электрической энергии из России это преступление против национальной безопасности и независимости Украины
Об этом заявил бывший премьер-министр Украины (2014-2016) Арсений Яценюк.
"Власти возобновили импорт электроэнергии из России. Вещи надо называть своими именами. Это-преступление против нашей безопасности и независимости. Это - не экономика, а политика и узкие коммерческие интересы", - написал Яценюк в своем телеграм-канале.
Возобновление импорта также подрывает международные позиции Украины, уверен экс-премьер.
«Какой смысл европейцам прислушаться к требованиям Украины и отказываться от «Северного потока - 2», если нынешняя власть сама опровергает свои аргументы? А все это вместе - цена популизма, некомпетентности и профанации политики. Это именно та цена, которую общество платит за политическую легковерие», - добавил он.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
«Скоро свадьба»: подопечная Потапа подогрела слухи о романе с Позитивом из «Время и Стекло»
Располневшая Ульянова из «Холостяка» расплакалась после контрольного взвешивания: что происходит со звездой
Каменских о рассказала о ссорах с Потапом и что изменилось после смерти отца: "Оп, и все!"
Вернувшаяся на родину внучка Ротару с малышом на руках растрогала сеть: "Грусть в глазах"
Яценюк убежден, что в решениях по импорту тока легко прослеживается логика пророссийских политсил.
"Мне кажется, что пришло время напомнить власти известное правило, уже не раз проверенное в Украине. Если власть не защищает нашу безопасность и независимость, нашу безопасность и независимость защитит народ", - подчеркнул Арсений Яценюк.
Как сообщалось, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 происходит импорт российского тока из Беларуси.
Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.
Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его временно запретили 31 декабря 2020 года. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, продлить запрет импорта не удалось из-за саботажа председателя энергетического комитета Андрея Геруса, который два месяца отказывался созвать заседание комитета для подготовки соответствующего законопроекта.