Россия перешла ко второму этапу энергетической экспансии, начав прямые поставки тока в Украине с 1 февраля

Об этом заявил экс-глава СБУ, народный депутат Валентин Наливайченко.

«Весь предыдущий месяц наша страна покупала ток с Белорусской АЭС и учитывая отсутствие адекватной реакции украинской власти в Кремле решили перейти ко второму этапу энергетической экспансии - прямых поставок тока в Украине», - отметил Наливайченко в своем блоге на сайте «Интерфакс-Украина» .

По его словам, в январе Украина отправила в Беларусь более 250 млн гривен.

«Власть фактически остановила один энергоблок на Ровенской АЭС, чтобы дать возможность работать Белорусской АЭС. На очереди остановка еще одного атомного блока, чтобы на этот раз дать заработать на украинском энергорынке россиянам », - подчеркнул нардеп.

Он отметил, что в Украине достаточно собственных мощностей, чтобы обеспечить свои потребности и даже экспортировать ток в ту же Россию.

«Но власть приняла политическое решение - заглушить собственные электростанции, чтобы покупать ток у российского монополиста« Интер РАО », - добавил Наливайченко.

Сейчас отдельные должностные лица, в том числе председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк и комитета Верховной Рады Андрей Герус по вопросам энергетики публично отстаивают импорт тока из России вопреки национальным интересам.

В прошлый четверг в парламенте выступал руководитель НКРЕКП Валерий Тарасюк - человек, ответственный за все тарифы в стране. 27 января с трибуны Верховной Рады открыто оправдывал импорт российской электроэнергии, рассказывая сказки о его «пользу», - подытожил Наливайченко.

Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 происходит импорт российского тока из Беларуси.

Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.

Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его временно запретили 31 декабря 2020. По словам народного депутата Алексея Кучеренко, продлить запрет помешал саботаж председателя энергетического комитета Андрея Геруса, который два месяца отказывался созвать заседание комитета для подготовки соответствующего законопроекта.