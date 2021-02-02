Народный депутат Андрей Герус заявил, что импорт тока из России и Беларуси «не приведет к энергетической зависимости Украины он Кремля»
Об этом он заявил в видеозверенни, опубликованном на Facebook-странице.
«Много упреков, или некоторые делают политические обвинения, что это влияет на энергетическую безопасность, этот импорт. Конечно, он не влияет, потому что идет мониторинг того, какой импорт, какая величина. И на сегодняшний день этот импорт составляет менее 5%, то есть такая величина никак не может повлиять на энергетическую безопасность», - считает Герус.
По данным Министерства энергетики и НЭК «Укрэнерго», 5% от ежегодного потребления электроэнергии в Украине составляет примерно 8 млрд кВт ч, что при сегодняшних ценах эквивалентно 12 млрд грн в год.
Напомним, с 1 февраля Украина начала импорт электроэнергии из России. С января 2021 происходит импорт российского тока из Беларуси.
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Импорт стал возможен благодаря поправке Андрея Геруса, которую по его инициативе приняли еще осенью 2019 года.
Весной 2020 года, когда импорт привел к остановке шахт и электростанций, его после критики президента Владимира Зеленского временно запретили 31 декабря 2020.
Однако запрет на 2021 ни была продолжена.