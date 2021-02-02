Нарушениями в выполнении договоренностей по зеленому меморандуму, который подписали Кабинет министров и инвесторы в зеленую энергетику, происходит помощь России в усилении ее энергетического влияния на Украину

Об этом сообщила народный депутат Людмила Буймистер, уточнив, что результаты выполнения меморандума между Кабмином и производителями ВИЭ обсудили во время онлайн встречи Ukrainian Bar Association.

«Вопрос выполнения меморандума является одним из ключевых принципов в энергетической отрасли», - сказала Буймистер, указав на значительные долги в «зеленой» энергетике.

По ее словам, иностранные инвесторы чувствуют яростное сопротивление и давление со стороны Энергоатома, который не заинтересован в восстановлении своей платежеспособности и ведет какую-то персональную борьбу с сектором возобновляемых источников энергии.

«Это играет на руку и представляет интересы исключительно страны-агрессора. Потому что в именно в стратегии национальной безопасности Российской Федерации развитие возобновляемых источников энергии в соседних государствах, объединенных единой энергосистемой - одна из самых больших угроз национальной безопасности России », - добавила нардеп.

При этом она расстроилась, что Украина пока объединена с Российской Федерацией и Республикой Беларусь единой энергосистемой.

Напомним, правительство в декабря 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решила утвердить постановление, запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственное пока доступный источник для погашения «старого» долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.

Чтобы решить финансовый кризис на рынке электроэнергии народные депутаты зарегистрировали законопроект №4624 о выпуске ОВГЗ для "Энергоатома" на сумму 7,3 млрд грн. Так, "Энергоатом" и предприятия возобновляемой энергетики получили отдельные источники погашения накопленных перед ними долгов.