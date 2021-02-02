Беда у нас как с властью так и с оппозицией. История с всеукраинским референдумом - тому подтверждение.

Об этом заявил политик и лидер партии "Рідна країна", пишет Знай.

Данные приводим текст автора без комментариев и изменений:

Власть радуется, что теперь референдум научит их невежд управлять страной.

Оппозиция же пугает, что теперь референдум развалит государство.

При этом критики проведение любых референдумов говорят о «темный украинский народ» и «гитлеровскую традицию» и до сих пор путаются в цифрах о количестве подписей для проведения акта народного волеизъявления. Одни говорят, что 5 миллионов подписей граждан мало, другие, что 3 миллиона - много.

На самом же деле требованиям проведения всеукраинского референдума за 5 месяцев будет... 25 лет. Именно тогда, в 72 статье Конституции от 28 июня 1996 года, была записана норма о 3 миллиона подписей и не менее чем по 100 тысяч в двух третях областей. А Закон лишь должен был определять процедуру и способ их сбора.

Но самые страшные не «невежды» с «анти-демократами», а популисты.

Они хотят спрашивать у народа все, постоянно и одновременно: и о тарифах... и о наркотиках. Зато Закон предусматривает, что Всеукраинский референдум возможен только с одним вопросом.

Более того, он не может касаться законопроектов по вопросам налогов, бюджета и амнистии.

Напомню, что для разделения бюджетных средств общины на одно или другое строительство и для позиции жителей относительно социально-экономических, а не политических вопросов есть местный референдум, который до сих пор не узаконен в Украине, а местные вожди продолжают радушно делить наши бюджетные средства как свои, лежащие в их кармане!

А еще появилась, мягко говоря, неадекватная и оригинальная идея от тех кто будто борется за территориальную целостность Украины.

Это же надо додуматься потратить время и миллиарды, чтобы еще раз спросить у украинцев: хотят ли они иметь в составе своего государства всю территорию признанную международным сообществом?!

В очередной раз напомню о 73 статье Конституции, которая предусматривает, что исключительно всеукраинским референдумом решается вопрос об изменении территории. То есть, территориальный вопрос может быть вынесен лишь, когда в теории станет вопрос об увеличении территории Украины.

А главная миссия этой статьи в другом:

в том, что на местных референдумах не может рассматриваться вопрос изменения территории Украины, потому что исключительно на всеукраинском!

Именно поэтому и так называемые референдумы в Донбассе или в Крыму - незаконны по определению.

А теперь главный вывод:

Всеукраинский референдум нам нужен не для мониторинга текущих проблем, а для объединения страны.

Для анализа ситуации есть социологические опросы, а для определения приоритетов в деятельности местной власти есть местные референдумы.

Поэтому когда надо выбрать между опросом граждан за условно 150 тысяч гривен и референдумом за 2 миллиарда - Я выбираю первое.

Когда надо остановить коррупционную сделку местных вождей - я выбираю местный референдум.

И только когда найдено общее политическое решение в 300 голосов Верховной Рады и его стоит утвердить на всеукраинском референдуме народом, тогда я за такой всеукраинский референдум.