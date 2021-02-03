Кабмин продлил торговые санкции против РФ еще на год, а власти страны-агрессора разблокировали экспорт отдельных нефтепродуктов в Украину ... на уровне закона. 8 октября 2020-го года Российская Федерация сняла собственный запрет на ввоз в Украину масел и битума. Как пишут российские СМИ, первая партия битума уже прибыла в Днепропетровскую область в конце прошлого года.

Об этом пишет портал КПК.

11 декабря 2020-го года Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, что в Ростовской обл. РФ, поездом отправил В Украину 252 тонны битумной смеси. Об этом сообщает Российский сайт "Аргус медиа" . Цистерны нефтепродуктов, по данным СМИ, должны были доставить на станцию Днепр-Грузовой, что в Днепропетровской области.

«Это самый Новошахтинский НПЗ снабжал нефтепродуктами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщали российские медиа. Известно, что Министерство экономического развития РФ выдает разрешения на экспорт битума в Украину только тем компаниям, которые перечисляют средства на нужды ДНР/ЛНВ, то есть финансируют войну на Востоке Украины. Наше государство планируют сделать энергозависимой от страны-агрессора, а самое ужасное, что под угрозой национальная безопасность!», - говорит председатель общественной организации "Конституционно-правовой конгресс" Павел Янцен.

Во время ремонта и строительства новых дорог в 2020-м Украина использовала более чем 1,1 млн тонн битума: с них отечественного производства 310 тыс. тон, с белорусского - 540 тыс. тонн. Известно, что российские предприниматели также поставляли продукты нефтепереработки, но как контрабанду. Только за последние два года, по данным экспертов, Россия нелегально ввезла в Украину более 200 тыс. тонн битума. Все же сейчас теневой бизнес планируют легализовать.

«РФ, как один из мировых лидеров по производству нефтепродуктов, планирует сделать Украину зависимой от импорта их битума. Страна-агрессор ведет открытую войну на востоке Украины и одновременно делает все, чтобы наладить с Украиной торговые отношения власть РФ планирует иметь в своих руках экономические и политические рычаги влияния на наше государство .Это недопустимо..», - подчеркнул эксперт Павел Янцен.

Украина за рекордное время отремонтировала тысячи километров автодорог в самых отдаленных уголках государства. И пока инициаторы проекта радуются бешеным успехам, страна-агрессор не спит и строит коварные планы, как посадить Украину на битумную иглу, поставить под угрозу национальную безопасность и репутацию Президента.