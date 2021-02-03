Кабмин продлил торговые санкции против РФ еще на год, а власти страны-агрессора разблокировали экспорт отдельных нефтепродуктов в Украину ... на уровне закона. 8 октября 2020-го года Российская Федерация сняла собственный запрет на ввоз в Украину масел и битума. Как пишут российские СМИ, первая партия битума уже прибыла в Днепропетровскую область в конце прошлого года.
Об этом пишет портал КПК.
11 декабря 2020-го года Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод, что в Ростовской обл. РФ, поездом отправил В Украину 252 тонны битумной смеси. Об этом сообщает Российский сайт "Аргус медиа" . Цистерны нефтепродуктов, по данным СМИ, должны были доставить на станцию Днепр-Грузовой, что в Днепропетровской области.
«Это самый Новошахтинский НПЗ снабжал нефтепродуктами самопровозглашенные Донецкую и Луганскую народные республики. Об этом сообщали российские медиа. Известно, что Министерство экономического развития РФ выдает разрешения на экспорт битума в Украину только тем компаниям, которые перечисляют средства на нужды ДНР/ЛНВ, то есть финансируют войну на Востоке Украины. Наше государство планируют сделать энергозависимой от страны-агрессора, а самое ужасное, что под угрозой национальная безопасность!», - говорит председатель общественной организации "Конституционно-правовой конгресс" Павел Янцен.
Во время ремонта и строительства новых дорог в 2020-м Украина использовала более чем 1,1 млн тонн битума: с них отечественного производства 310 тыс. тон, с белорусского - 540 тыс. тонн. Известно, что российские предприниматели также поставляли продукты нефтепереработки, но как контрабанду. Только за последние два года, по данным экспертов, Россия нелегально ввезла в Украину более 200 тыс. тонн битума. Все же сейчас теневой бизнес планируют легализовать.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Непокорная Фреймут ошеломила видом в смелом платье с разрезами: «Ольга, это вы?»
Русская Кардашьян в нижнем белье возбудила раскрепощенной позой: "Добро пожаловать в рай"
В школе на Одесчине нашли тела людей: трагические подробности
Беременная жена Павлика резко ответила, каково ей спать с 55-летним мужем: "Мне противно за таких..."
«РФ, как один из мировых лидеров по производству нефтепродуктов, планирует сделать Украину зависимой от импорта их битума. Страна-агрессор ведет открытую войну на востоке Украины и одновременно делает все, чтобы наладить с Украиной торговые отношения власть РФ планирует иметь в своих руках экономические и политические рычаги влияния на наше государство .Это недопустимо..», - подчеркнул эксперт Павел Янцен.
Украина за рекордное время отремонтировала тысячи километров автодорог в самых отдаленных уголках государства. И пока инициаторы проекта радуются бешеным успехам, страна-агрессор не спит и строит коварные планы, как посадить Украину на битумную иглу, поставить под угрозу национальную безопасность и репутацию Президента.