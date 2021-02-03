Депутаты Киевсовета от фракции "Голос" встретились с членами украинского Совета бизнеса.

Это первая встреча с фракцией после избрания нового столичного совета, поэтому стороны очертили дорожную карту и пути преодоления основных проблем.

Вопросы, которые вынесли на повестку дня: приоритеты деятельности депутатов Киевсовета от «Голоса», потребности бизнеса и вызовы текущей экономической ситуации в столице. А также затронули вопрос привлечения инвестиций в Киев и поддержки малого и среднего бизнеса.

Во встрече приняли участие председатель фракции «Голос» в Киевсовете, первый заместитель председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Григорий Маленко и депутаты от фракции: Тарас Козак, Зоя Ярош, Константин Богатов, Василий Попатенко и Вадим Васильчук. Украинский бизнес представляли Президент Украинской федерации индустрии безопасности Анатолий Долинный, Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины Григол Катамадзе, основатель ТМ «Градолія», представитель ассоциации Укролияпром Станислав Таршин, директор АПИТУ Юрий Пероганич, руководитель АПАУ Владимир Руденко, директор Хай Тек Офис Украина " Андрей Бирюков - всего более 20 членов ассоциаций-участников Совета Бизнеса и представителей инициативы Киевский кластер хайтек секторов.

Анатолий Долинный подчеркнул, что важно уделить внимание Стратегии развития Киева, которая, в свою очередь, должна согласовываться с Экономической стратегией страны до 2030 года.

"К разработке правительственной стратегии присоединился целый ряд ассоциаций с украинского Совета бизнеса. Мы считаем, что документ амбициозный, качественный. Знают ли в Киевсовете об этом, и согласуется ли стратегия развития Киева с этим документом?», - спросил Долинный депутатов из «Голоса».

По словам главы фракции Григория Маленко они держат этот вопрос на контроле. В частности, планируют задать вопрос мэру - почему стратегия города разработана до 2025 года, а Генплан планируется разрабатывать до 2040? "Мы будем влиять, чтобы эта стратегия была синхронизирована с Генеральным планом. Мы выступаем за обновление стратегии и мониторинг ее внедрения. Ждем конструктивного нормального разговора", - отметил Маленко.

Олег Гетман, экономист напомнил, что КГГА в трудные для бизнеса времена компенсировала значительную часть кредитной ставки для предпринимателей, благодаря чему они могли брать кредиты под 1%. "Такую программу нужно срочно продолжить в 2021 году, наполнить ее реальным содержанием, предусмотреть бюджет. Это важно для поддержки бизнеса в кризисные времена", - считает А. Гетман.

Григорий Маленко согласился с этим тезисом, однако отметил, что сейчас существуют большие проблемы с бюджетом, и найти средства для компенсации ставок для бизнес-кредитов – сложно.

«Из 60 млрд городского бюджета примерно 42 млрд – это бюджет проедания: зарплаты, содержание школ и садиков, коммунальных предприятий», - отметил Маленко. По его словам, депутатам удалось заложить в бюджет на 2021 год 50% снижение стоимости аренды для бизнеса, который арендует имущество или землю киевской городской общины.

В свою очередь, представители отметили, что с прозрачностью аренды этого имущества есть большие проблемы. Есть немалый перечень киевских помещений, которые стоят пустые, но на» Прозорро " не появляются годами.

По словам члена комиссии по вопросам собственности Василия Попатенко эта проблема действительно существует: большинство помещений городской общины не выставляются на тендеры.

"В Киеве нет четкого видения относительно будущего многих объектов. С одной стороны, подразделения из коммунальной собственности должны готовить помещения к сдаче в аренду, с другой – на приватизацию. Это разные процессы, и нет дорожной карты, какие помещения планируются на аренду, а какие требуют смены собственника. Мы будем работать над урегулированием этого вопроса», - отметил В. Попатенко.

Также стороны договорились о продолжении консультаций вокруг предложенных бизнесом вопросам поддержки инновационной деятельности в столице, развития сферы образования, решения проблем в сфере транспорта, экологии, административных услуг для жителей столицы, а также о необходимости улучшения коммуникации между бизнесом и городскими депутатами. Зоя Ярош подчеркнула необходимость своевременного информирования и анонсирования событий, но отметила, что из-за карантина такие возможности ограничены.

Стать главным коммуникатором с представителями бизнеса от киевского «Голоса» предложили заместителю председателя бюджетной комиссии Тарасу Козаку. Тот, в свою очередь, напомнил, что сейчас их партия находится в оппозиции, и чувствует на себе все последствия этого положения.

По итогам дискуссии участники пришли к согласию по всем обсужденным вопросам и договорились о дальнейшем системном сотрудничестве.