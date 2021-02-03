Комплексную реформу «Укрзализныци» невозможно провести без принятия закона «О железнодорожном транспорте».

Об этом заявила народный депутат, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко.

«Любые кардинальные реформы по УЗ сделать практически невозможно без принятия закона. Будет ли принят закон в этом году, у меня большие сомнения. Потому что этот закон еще находится в подкомитете, а в Комитете не рассматривался», - рассказала Клименко.

По ее словам, реформирование "Укрзализныци", предусмотренное законопроектом "О железнодорожном транспорте" , должно продолжаться в течение 5 лет

"То есть в 2021 году мы не увидим какие-то изменения в положении УЗ. К тому же, в связи с тем, что бюджет ограничен: даже на закупку новых вагонов пассажирских и реконструкцию он значительно уменьшен», - пояснила Клименко.

Однако депутат отметила, что до принятия закона руководство «Укрзализныци» может решить ряд других важных вопросов, в частности по налаживанию процесса своевременной поставки вагонов, с частной тягой и тому подобное.

Как известно, законопроект «О железнодорожном транспорте» (реестр. № 1196-1) уже проработан в профильных комитетах и был включен в повестку дня Верховной Рады в сентябре прошлого года, однако голосование по нему еще не было.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании (грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство), а непрофильные активы (медучреждения, санатории, спортивные сооружения) будут выставлены на продажу или переданы в концессию. Кроме того, по его словам, УЗ планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян отметил, что «Укрзализныця» должна получить значительную финансовую поддержку от государства, чтобы обеспечить обновление подвижного состава и инфраструктуры для повысить эффективность и сервис перевозок.