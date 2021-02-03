Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков всё более активно действует в медийном пространстве.
Своё мнение по этому поводу в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24» высказывает политолог Руслан Бортник.
«Ролик, опубликованный Разумковым, уникален по времени, месту, исполнению. Я с большим уважением отношусь к Дмитрию Александровичу, но считаю: тот, кто посоветовал ему сделать этот ролик, сделал большую «штангу»», - говорит он.
По словам эксперта, главная политическая интрига 2021 года – это борьба за электоральное наследие Зеленского. Зеленский теряет электорат, но кому он достанется? Разумкову? Кличко? Гройсману? Портнову? Кто-то растянет этот рейтинг между собой. Часть электората уйдёт на левый или правый фланг, но большинство останется в центре. Сейчас идёт борьба именно за этот центр.
«Если со стороны Разумкова это была попытка побороться за центр, то в ролике нужно было что-то говорить. А тут просто фигура, которая не говорит ничего, не несёт никаких сигналов. Он только вызывает глубочайшее раздражение в Офисе президента. Разумков оправдывает то, что о нём шептали Зеленскому: он копает вам яму, хочет стать следующим президентом… Если глава Верховной Рады хотел показать роль парламента в политической системе, то, как он отстроил его работу – это правда. При Разумкове Верховная Рада работает хорошо. Но тогда нужно было пригласить и других депутатов, лидеров фракций. Но вместо этого – пустая Верховная Рада», - отмечает Руслан Бортник.
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Ранее, как сообщает Politeka, он назвал государственный бюджет 2021 года «бюджетом безысходности».
Также Бортник призвал украинцев не путать между собой безвозмездную помощь и кредиты.