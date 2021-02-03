Реформа "Укрзализныци" должна решить проблему убыточности пассажирских перевозок и обеспечить обновление железнодорожной инфраструктуры, которая находится в критическом состоянии.

Об этом заявил народный депутат, член Комитета ВР по вопросам транспорта и инфраструктуры Константин Бондарев в эфире программы «Час Голованова» на телеканале «Украина 24».

По его словам, «Укрзализныця» должна прекратить перекрывать убытки от пассажирских перевозок за счет перевозки грузов, это должно делать государство.

"Грузовые перевозки предоставляют более 20 млрд дохода ежегодно. А Укрзализныця 13 млрд тратит перевозки пассажиров. Почему? Потому что этим никто не занимается. И очень многие люди вообще используют эту услугу без оплаты. Надо навести здесь порядок. Если есть определенная прослойка населения, которая не может платить, ему надо предоставить льготу. Но ведь эту льготу должно платить государство, а не компания", - сказал Бондарев.

Кроме того, он напомнил о существовании проблемы с безопасностью перевозок, ведь более 45% железнодорожных путей изношены и требуют замены или ремонта, на что нужны значительные инвестиции.

«Финансовые планы каждый год насчитывают очень серьезные инвестиции в этом направлении, но они просто не выполняются», - рассказал Бондарев.

Еще одним вопросом, который требует решения, по мнению депутата, является уплата компанией налога на землю под железнодорожными путями, что не соответствует мировой практике.

"Более 4 млрд в год компания тратит на налоги под фактически путями. Такого в мире нет. Поэтому надо пообщаться. Здесь есть вопросы, потому что эти деньги поступают в местные бюджеты, это местные налоги и это очень серьезные средства иногда для небольших городов и надо здесь сбалансировать, но надо это решать», - считает Бондарев.

Ранее глава «Укрзализныци» Владимир Жмак сообщал, что в 2021 году УЗ будет разделена на 4 компании - грузоперевозки, пассажирские перевозки, инфраструктура и производство. Также УЗ планирует вложить в обновление подвижного состава компании и железнодорожную инфраструктуру 25 млрд гривен.

В то же время народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук выразила уверенность, что без поддержки со стороны государства провести комплексное реформирование «Укрзализныци» нереально. А первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Юлия Клименко отметила: комплексную реформу «Укрзализныци» невозможно провести без принятия закона «О железнодорожном транспорте».