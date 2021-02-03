Лідер “Національного корпусу” Андрій Білецький заявив про підтримку його політсилою рішення РНБО про накладання санкцій на телеканали "112", "ZIK" і "NewsOne", що належать Віктору Медведчуку. Відповідна заява оприлюднена на telegram-каналі політика.

“Це рішення аж ніяк не є наступом на свободу слова, бо ці медіаструктури ніколи і не були пресою. Вони - лише інструменти психологічної війни Російської Федерації проти нашої держави”, - вважає Білецький.

За його словами, будь-яка спроба організувати масові заворушення на підтримку цих телеканалів зустріне відсіч з боку “Нацкорпусу”.

“Ми - ветерани, націоналісти, активна молодь готові всіма нашими силами допомогти державі у випадку подібних протиправних дій антиукраїнських сил. І готові діяти рішуче, щоби навести порядок в країні”, - сказав Білецький.

Як повідомлялося раніше, 2 лютого Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО про накладання санкцій на нардепа Тараса Козака та телеканали кума Путіна Віктора Медведчука – "112 Україна", NewsOne, ZIK.