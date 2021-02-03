Будет ли для Соединённых Штатов интересным участие в переговорах об урегулировании российско-украинской войны в нормандском формате?

На этот вопрос в программе «Что дальше» на канале «Знай24» отвечает политолог Руслан Бортник.

«Я пока что не вижу для США смысла участвовать в нормандском формате. Что этот формат сегодня даёт его участникам – Германии, Франции, России? Много проблем. Это тупик и в какой-то мере признак бессилия. И никаких особых преимуществ», - говорит гость программы.

Германия и Франция, по словам эксперта, получают чуть больше преимуществ, Россия – чуть меньше, но особых нет ни у кого. Участие в нормандском формате даёт обязательства, но не выгоды. Поэтому и для США нет смысла в нём участвовать – ведь это тоже значило бы взять на себя обязательства в отношении влияния на Украину, и потом постоянно выслушивать упрёки России: почему вы не влияете на Киев, почему не заставляете его реализовывать Минские соглашения? Сейчас это приходится делать Германии и Франции, и Америка вовсе не рвётся брать на себя такие обязанности.

«Сомнительный интерес, тем более что США и так могут участвовать в нормандском формате просто напрямую через Украину, определяя её позицию. Поэтому для американского правительства прозвучало мало интересного. Просто Зеленский старался выглядеть абсолютно проамериканским президентом. Это продолжение той же истории с англоязычными твитами Ермака: смотрите, мы для вас свои», - полагает Руслан Бортник.

Ранее, как сообщает Politeka, он критически высказался о видеоролике Дмитрия Разумкова.

Кроме того, Бортник дал прогноз относительно развития украино-китайских отношений.