Министр экономразвития Игорь Петрашко за год ничего не сделал, чтобы улучшить экономическую ситуацию. Об этом рассказал политолог Виталий Бала в комментарии УНН.

"Вот министра экономики Петрашко вызвали“ на ковер" в профильный комитет с отчетом. Но это одно. Он должен отчитываться публично в Раде, чтобы все граждане, которые этим интересуются, имели возможность увидеть и услышать. Вот пусть придет и скажет: „с того момента, когда я пришел, ситуация была такая-то, я сделал такое-то“. И тогда мы бы понимали, что он вообще год делал. Потому что экономика, мягко говоря, не в лучшем состоянии... Ситуация критическая, а мы еще и не понимаем, что Петрашко сделал, чтобы ее исправить”, — считает Бала.

Напомним, ранее народный депутат Сергей Тарута сообщил, что депутаты парламентского экономического комитета за две недели планируют заслушать отчет министра экономразвития Игоря Петрашко, по результатам которого будет приниматься решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты имеют много претензий к работе Петрашко.

В то же время экономические эксперты раскритиковали работу министра экономики Игоря Петрашко, назвав его слабым и неэффективным. В частности, по мнению экономического эксперта Александра Охрименко, министр провалил работу в сфере имплементации Соглашения об ассоциации с ЕС - по этому направлению было выполнено лишь 43% плана. А экономист Борис Кушнирук отметил, что министр Игорь Петрашко является неэффективным не только в экономическом секторе, но и в аграрном, хотя эта отрасль является ему близкой, ведь раньше он работал в аграрном бизнесе.