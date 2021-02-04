Антикоррупционные органы за 6 лет доказали свою полную неэффективность. Об этом в программе «Тарас Загородний говорит» заявил политолог Тарас Загородний. По его мнению, антикоррупционная система не показала никаких результатов.

На первом этапе все было хорошо, но закончилось, по его словам «как всегда». Политолог заявил, что все громкие и пафосные уголовные дела закончились ничем, в частности дело Мартыненка и Насирова. При этом Загородний утверждает, что для успешного результата антикоррупционным органам были даны все возможности: деньги, люди, создан отдельный суд.

«Проблема в том, что нету следствия. А когда нету следствия, даже честный суд, который четко будет следовать Криминальному процесуальному кодексу Украины – он не сможет посадить ни одного коррупционера. А почему? Потому что дела просто не собраны, они не собраны, чтобы доказать вину», - объясняет эксперт.

Загородний рассказал, что в антикоррупционных органов больше внутренних «разборок», чем реальной работы.

«НАБУ говорит, что виноват САП, антикорупционная прокуратура говорит, что виноваты НАБУ, все вместе винят Венедиктову, либо других, либо ДБР, либо другие службы. И в результате вместо одной прокуратуры, с которой можно было что-то спросить, мы получили кучку каких-то мелких агентств, которые воюют между собой и рассказывают, какие они классные ребята», - заявил политолог.

Напомним, ранее Politeka сообщала, что Бюро экономической безопасности в Украине быть.

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