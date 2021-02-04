В эфире «Романенко. Беседы» правозащитник Геннадий Друзенко рассказал о том, какие последствия будет от введенных по решению СНБО санкций против Тараса Козака.

«Мосты сожжены, удар оказался неожиданным, судя по всему россияне о нем не знали. Наши юристы схватились за нюанс в законе о финансах, который предусматривает, что за терорристическую деятельность можно накладывать санкции даже на резидентов Украины. Как видим, они подняли расследования СБУ, которое еще с 2018 года по заявлению Парубия и парламента», - рассказывает Друзенко.

Юрист рассказал, что сейчас еще спорят о том, нужен ли для введения санкций соответствующий приговор суда, который создаст юридический факт, или для такого решения достаточно материалов СБУ. Впрочем, Друзенко считает это решение политически правильным.

По мнению эксперта, сейчас нужно ожидать реакции США на решение по санкциям. «Решение дало такой драйв, что мы оказались за ночь совсем в другой реальности. Россияне активизируют сейчас подрывную деятельность на Востоке, вопрос в том, как отреагируют сейчас американцы: подписались ли они под этим решением, дают ли они нам бэк-офис, или нет», - резюмирует Друзенко.

Ранее Чаплыга заявил, что глобализм стирает идеологическую грань между республиканцами и демократами.

Напомним, Politeka сообщала, что Белецкий заявил, что сейчас Украина имеет идеальный шанс национализировать "Мотор Сич".