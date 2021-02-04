Тарас Загородний в блоге «Тарас Загородний говорит» объяснил, почему вот уже шестой год борьба с коррупцией стоит на месте.

Он заявляет, что отдельную роль в неэффективной работе антикоррупционной системы играют общественные активисты, которые принимали участие в формировании НАБУ и САП, но отказываются признавать свою вину в том, что они делают.

«Они и дальше хотят высасывать деньги из бюджета США или других стран, которые дают гранты, поскольку самый страшный сон любого антикоррупционного активиста – это то, что не дай Бог коррупции в стране станет меньше. А знаете почему? Потому что гранты перестанут выдавать. А кто они тогда такие будут, если заработают НАБУ и САП?», - объясняет эксперт.

Он считает, что это замкнутый круг, в котором одни не хотят работать, а другие не хотят признавать свои ошибки и в результате мы получаем неэффективную антикоррупционную систему и отсутствие доверия к НАБУ и САП, которые не показывают тех результатов, которых ожидают от них украинцы.

«Что делать? Я считаю, что нужно признавать ошибки и останавливаться на этом, потому что тут дела не будет. Поэтому лучше ликвидировать эти все антикоррупционные органы, а деньги направить в суды», - считает Загородний.

По его мнению, если районный судья будет получать более-менее хорошую зарплату, то мы получим вменяемые судебные органы, которые будут стоять на защите законных прав и интересов граждан.

«Судьи должны быть на страже ваших законных прав. Когда судья более-менее материально независим, он все-таки будет судить более-менее нормально. Не надо думать, что все суды продажны – это тоже миф, который создали общественные активисты», резюмирует Загородний.

Ранее сообщалось, что Малеваный рассказал о борьбе с коррупцией в Госэкоинспекции.

Ранее Politeka сообщала, что Шабунина продолжает дискредитацию Высшего антикоррупционного суда.