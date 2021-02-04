В программе «Романенко. Беседы» правозащитник Геннадий Друзенко прокомментировал военный переворот в Мьянме и объяснил, почему он является тревожным звонком для Запада
Эксперт рассказал, что несмотря на предостережения США, ООН, ЕС, в понедельник в Мьянме были введены войска и заблокировано парламентариев, которые ранее получили фантастическую победу в 83%.
«Видно, что мир идет в конфронтацию. С одной стороны, в Мьянмы ставка на Китай: торговать. Поэтому Западному блоку следует напрячься и понять, что Китай атакует», - говорит правозащитник.
При этом, по его словам, Китай имеет более выгодные позиции в некоторых ситуациях, в частности, лучше справляются с пандемией, в лучших условиях экономика, которая не ушла в минус, нет такой безработицы.
«Украина является тестом. Политика свершившихся фактов. Очень интересна реакция Запада: подпишутся ли они под этим? Если да, тогда Москва механизмы защиты, как мы видим, а вот все их агенты и шестерки (в Украине - ред) первыми попадут в мясорубку», - заявил Друзенко.
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