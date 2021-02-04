В программе «Романенко. Беседы» правозащитник Геннадий Друзенко прокомментировал военный переворот в Мьянме и объяснил, почему он является тревожным звонком для Запада

Эксперт рассказал, что несмотря на предостережения США, ООН, ЕС, в понедельник в Мьянме были введены войска и заблокировано парламентариев, которые ранее получили фантастическую победу в 83%.

«Видно, что мир идет в конфронтацию. С одной стороны, в Мьянмы ставка на Китай: торговать. Поэтому Западному блоку следует напрячься и понять, что Китай атакует», - говорит правозащитник.