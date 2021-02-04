Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) должен ввести санкции против импорта российской электроэнергии, а чиновники и народные депутаты, которые лоббируют российские интересы в Украине, должны понести за это ответственность

Об этом заявил народный депутат, бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

«Пророссийские силы внутри страны и президентского монобольшинства в парламенте пытаются убедить нас, что торговля со страной-агрессором - это «полезно» и «правильно». Такие лоббисты и бенефициары импорта должны понести ответственность, а импорт тока должен запрещен до тех пор, пока Украина окончательно не отключится от России и не присоединится к европейской энергосети», - заявил нардеп.

По словам Наливайченко, уже четвертый день Украина закупает ток из России. С 6 февраля ожидается резкое увеличение объемов поставок.

"СНБО должен остановить российскую энергетическую экспансию! Каждый день импорта - это выкачка денег из Украины, ослабление внутренних производителей и потеря энергонезависимости. Только за январь Украина заплатила за российскую электроэнергию более, чем 310 млн гривен. Власть не просто отобрала эти средства в украинских энергетиков, а еще и умудрилась испортить отношения со странами Балтии, всеми европейскими партнерами", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, с 3 января Украина импортирует электроэнергии с Белорусской АЭС в объеме 10-12 млн кВт час, что равняется мощности одном энергоблока Ровенской АЭС. С 1 февраля начался импорт напрямую из России.

Закупка у России стала возможной благодаря поправке депутата Андрея Геруса, который еще осенью 2019 года вопреки регламенту протянул изменения в закон, которые предоставили право российским компаниям поставлять ток в Украину.

Основной импортер российского тока Александр Притыка накануне пригрозил веерными отключениями в случае запрета импорта из России.