Путин показал, что он может эффективно применять насилие. Такое мнение в программе «Тарас Загородний говорит» высказал автор.

По словам политолога, со сменой власти в России, кардинально ничего не изменится ни для россиян, ни для украинцев.

“Надежды на то, что Путин сдастся из-за того, что народу показали его дворец - это попытки выдавать желаемое за действительное. К таким событиям он готовился 20 лет. У него есть четко выстроенная вертикаль власти и видение своей цели, как главы государства. Поэтому, о смене политического климата в России говорить не стоит”, - уверяет Загородний.

По словам эксперта, дестабилизация России не интересна нашим стратегическим партнерам: Соединенным Штатам, Евросоюзу, Китаю. Как минимум, нельзя не брать во внимание наличие в РФ ядерного оружия и других опасных объектов. Соответственно, Запад будет осторожно вести себя в отношениях с Российской Федерацией, чтобы не создавать угроз мировой безопасности.

«Весь мир сейчас наблюдает за действиями Китая, который фактически находится в состоянии войны с Индией и Тайванем. Нужно понимать, что внимание Запада приковано именно к Китаю, а Россия для них - потенциальный союзник», - добавил Загородний.

Политолог резюмировал, что в случае с протестами, Путин показал что он может эффективно применять насилие, делать то, что хочется, и в любой момент наступать.

Напомним, ранее Politeka сообщала, как будут развиваться отношения между Украиной и КНР.