Министр экономразвития Игорь Петрашко не употребляет никаких мер для преодоления экономического кризиса и уклоняется от отчета перед депутатами профильного парламентского комитета

Об этом заявила народный депутат, член комитета ВР по вопросам экономического развития Людмила Буймистер УНН.

"Состояние нашей экономики говорит само за себя. Поэтому, к сожалению, здесь позитива абсолютного мы не наблюдаем. Более того - каких активных действий по преодолению кризисных явлений в экономике, связанных с коронавирусом, локдауном и всеми негативными последствиями мы не видим от министра экономики на сегодня. Слаженной политики Минэкономики с тем же Минфином нет, и не проводятся решительные меры, которые сегодня нужны. То, что сегодня происходит в секторе управления государственными предприятиями, вообще не выдерживает никакой критики", - сказала Буймистер.

По ее словам, депутаты недовольны работой министра и стремятся заслушать его отчет на заседании экономического комитета, однако он уже дважды отменял встречу.

"Мы Игоря Петрашко давно ждем комитете, особенно с учетом того, что сейчас идет процесс разделения Министерства на Минэкономики и Министерство аграрной политики. Уже дважды эта встреча отменялась, но мы ждем, когда министр экономики придет и расскажет о своих дальнейших планах ", - отметила она.

Напомним, ранее депутат Сергей Тарута сообщил, что депутаты парламентского экономического комитета за две недели планируют заслушать отчет министра экономразвития Игоря Петрашко, по результатам которого будут принимать решение об эффективности министра. Он также отметил, что депутаты много претензий к его работе.

В то же время народный депутат Вадим Ивченко заявил, что министр экономразвития Игорь Петрашко полностью провалил работу экономического блока и не предлагает меры для стимулирования экономики. А депутат фракции «Батькивщина» Валентин Наливайченко считает, что за весь период своей работы министр экономики Игорь Петрашко не сделал ни одного шага, чтобы помочь Украинская выжить во время карантина, и назвал его самым провальным министром экономики.