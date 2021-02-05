«Наш край» призывает правительство наказать виновных за срыв поставки качественной вакцины в Украину и форсировать переговоры по закупке вакцин от ведущих мировых производителей, а не делить украинцев на сорта из-за доступа к вакцинам.

Об этом заявил сопредседатель партии «Наш край», народный депутат Сергей Шахов.

По его словам, согласно последним заявлениям чиновников, только некоторые украинцы получат качественную вакцину, остальные – вакцину с низкой эффективностью.

«Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что в случае получения Украиной определенного количества вакцин Pfizer, ей будут вакцинированы в первую очередь медицинские работники. Все остальные будут вакцинированы китайской вакциной Sinovac. При этом единственная вакцина, признанная ВОЗ – Pfizer, а эффективность вакцины от Sinovac находится под вопросом. Каждый украинец должен получить доступ к качественной вакцине», – уверен Сергей Шахов.

«Наш край», подчеркнул сопредседатель партии, призывает правительство наказать виновных за срыв поставки качественной вакцины в Украину и форсировать переговоры по закупке вакцин от ведущих мировых производителей, чтобы обеспечить вакцинацию украинцев качественным препаратом.

«Власть не должна выбирать, кого из граждан вакцинировать качественной вакциной, а кого – вакциной, чья эффективность стоит под большим вопросом, фактически разделяя граждан на сорта», – сообщил Сергей Шахов.

В итоге, из-за некомпетентности правительства в организации вакцинации населения, Украина оказалась на задворках цивилизации, став в один ряд со странами третьего мира, подчеркнул сопредседатель партии.

«Украина получит 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках механизма от COVAX – помощи для стран с низким уровнем дохода и уровнем дохода ниже среднего. Вместе с Украиной в этом списке: Афганистан, Гаити и Таджикистан. Даже Молдова будет вакцинироваться полностью вакциной от Pfizer – кроме поставок от COVAX она договорилась о поставках за бюджетные средства, а также получит до 200 тыс. доз по квоте Румынии в ЕС», – отметил Сергей Шахов.

Как известно, в середине февраля власти в Украине надеятся начать вакцинацию против коронавируса.