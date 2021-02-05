Инвесторы в возобновляемую энергетику крайне обеспокоены низким уровнем уплаты долгов и непрозрачным распределением средств со стороны Кабинета министров Украины и госпредприятием «Гарантированный покупатель»

Об этом заявил председатель Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Александр Козакевич, комментируя долгожданное начало выплат долга со стороны государства.

«Это копейки в море. Сейчас есть информация, что «Гарантированный покупателю» перечислили 5 миллиардов гривен средств из первого транша. То есть, там кредит Ощадбанк первый перечислил средства на НЭК, а НЭК на «Гарантированного покупателя». Почему распределили вчера лишь 1,8 миллиарда гривен, непонятно. Почему распределили поровну? Ну, они видят так распределение. Конечно, в процентах задолженность Энергоатома уменьшилась на более процентов, чем задолженность ВИЭ. Конечно, эти 4% - это крошка, которую бросили, чтобы поддержать пояс, скорее всего», - сказал Козакевич.

По его словам, инвесторы очень обеспокоены таким низким уровнем оплаты и непонятным порядком распределения средств, которые должны быть направлены на погашение долгов «зеленой» энергетике.

«Нет вообще никаких оснований для того, как они распределяют, почему так, почему такие большие задержки идут по кредиту. Терпение лопается с каждым разом все больше и больше », - отметил Козакевич.

Он также напомнил, что инвесторы в отрасль ВИЭ подписали с правительством Меморандум о взаимопонимании и надеялись, что власть сдержит его условий и погасит все долги в установленные в документе сроки и в полном объеме. Однако на практике эти договоренности полностью нарушены.

«Есть меморандум, подписанный премьером, и, в принципе, мы все считали, что даже если будет какая-то задержка, то она будет все равно погашена в том объеме, который прописан в меморандуме. Сейчас пока говорить о том, что полностью все деньги будут распределены 50 на 50, как первый транш, выделенный «Гарпоком», пожалуй, преждевременно, но тенденция очень плохая. Если дальше так пойдет, то, конечно, говорить о каких-либо другие договоренности вообще теряется смысл, вести переговоры с властью и с кем-либо из представителей власти », - подытожил Козакевич.

По данным СМИ, на счета «Гарантированного покупателя» недавно поступило 5 миллиардов гривен от «Укрэнерго», которое привлекало целевые кредиты в государственных банках для выплаты долгов перед инвесторами в зеленую энергетику. Таким образом, нераспределенными

«Гарантированным покупателем» остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски о невыполнении государством своих обязанностей по оплате за произведенную зеленую электроэнергию и кроме

«Государственного покупателя» суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Как сообщалось, правительство в декабря 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЕКП решила утвердить постановление, запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "гарантированно покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10, 3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЕКП устранит единственное пока доступный источник для погашения «старого» долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЕКП выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанного ими в июне 2020 года.