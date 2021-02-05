«Укрзализныця» платит миллиарды гривен земельного налога и не получает дотаций за льготные пассажирские перевозки, чего нет ни в одной западной стране, ситуацию нужно менять

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Емельян.



По его словам, «Укрзализныця» ежегодно платит миллиарды гривен налога на землю под железнодорожным полотном, и это является уникальным изобретением Украины, ведь такого налога не существует ни в одной стране мира.



«Есть стратегические компании, которые не могут платить стандартные налоги, потому что они выполняют в том числе и социальную функцию. Я напомню, что кроме того, что «Укрзализныця» вынуждена была заплатить почти 4 миллиарда (налога на землю - ред.) В прошлом году, так кроме того она еще не получила несколько миллиардов гривен компенсации за перевозку льготных категорий населения, которые должны были поступить в том числе из местных бюджетов. Поэтому фактически это двойная нагрузка», - пояснил Емельян.



По его мнению, центральная и местная власть вместе должны решить вопрос льготных пассажирских перевозок, от которых «Укрзализныця» терпит существенные убытки и судьбу налога на землю под железнодорожным полотном.



«Пассажирские перевозки являются дотационными. И должно быть спиввнесок со стороны городов, ОТГ, государства и «Укрзализныци» в развитие железнодорожного пассажирского сообщения. И тогда можно сконструировать формулу, или мы полностью отменяем земельный налог, или мы направляем его исключительно на модернизацию вагонов и пассажирских поездов, электричек, или мы находим другую формулировку. То есть, оставляем налог, но условно тогда софинансирования со стороны местных бюджетов и государства минимум 20 млрд. гривен в год», - предложил Емельян.



Напомним, ранее министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство инициирует отмену налога на землю под железнодорожным полотном. В свою очередь народный депутат Александр Скичко сообщал, что парламентский комитет по вопросам транспорта и инфраструктуры поддерживает отмену этого налога.



В то же время экономический эксперт Борис Кушнирук отмечал, что «Укрзализныцю» необходимо освободить от уплаты налога на землю под железнодорожным полотном, чтобы компания могла направить эти средства на обновление значительно изношенного подвижного состава. В «Укрзализныце» отмечали, что за оплаченные 4,2 млрд. Грн. земельного налога в 2019 году можно было бы купить 35 новых магистральных локомотивов.