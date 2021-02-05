5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России
Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь.
«Сегодня импорт электроэнергии из России вырос ровно в 2 раза. Еще вчера мы покупали у Путина 1 млн кВт часов, сегодня - оплатили уже 2 млн кВт», - сообщил нардеп.
Виновными открытии импорта и уменьшении внутреннего производства Бондарь назвал руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.
«Очередное достижение НКРЕКП - молодцы, правильным путем идут. Еще немного и можно закрывали шахты на Западе и Востоке Украины, чтобы не мешали здесь Путину », - подытожил Михайлов Бондарь.
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Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021. Всего с начала месяца было закуплено более 6 млн кВт часов.
Поставки российской электроэнергии через Беларусь начались еще в январе 2021 года.
Председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде публично защищал импорт тока из России. Позже он пригрозил веерными отключениями в случае запрета российского импорта.