5 февраля Украина в 2 раза увеличила объем импорта электроэнергии из России

Об этом сообщил народный депутат Михаил Бондарь.

«Сегодня импорт электроэнергии из России вырос ровно в 2 раза. Еще вчера мы покупали у Путина 1 млн кВт часов, сегодня - оплатили уже 2 млн кВт», - сообщил нардеп.

Виновными открытии импорта и уменьшении внутреннего производства Бондарь назвал руководство Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

«Очередное достижение НКРЕКП - молодцы, правильным путем идут. Еще немного и можно закрывали шахты на Западе и Востоке Украины, чтобы не мешали здесь Путину », - подытожил Михайлов Бондарь.

Напомним, Украина начала импорт электроэнергии из России 1 февраля 2021. Всего с начала месяца было закуплено более 6 млн кВт часов.

Поставки российской электроэнергии через Беларусь начались еще в январе 2021 года.

Председатель НКРЕКП Валерий Тарасюк во время выступления в Верховной Раде публично защищал импорт тока из России. Позже он пригрозил веерными отключениями в случае запрета российского импорта.