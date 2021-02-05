Экономист Юрий Атаманюк рассказал в своем блоге о выстраивающейся долговой пирамиде в Украине и заявил, что правительство своей политикой цементирует деградацию.

Он рассказал, что у нас продано государственных облигаций на сумму 5 млрд 200 млн грн. При этом, в период с декабря по январь, сумма продаж государственных облигаций составила 160 млрд грн, а это почти 6 млрд долларов.

«За счет этого увеличился государственный долг, валовый долг страны. Куда мы идем дальше: мы берем долги, чтоб отдавать долги. Мы не вкладываем эти деньги в экономику, не вкладываем эти деньги в развитие наших людей, не создаем возможности того, чтоб люди ставали источником потребительского спроса», - говорит Атаманюк.

При этом он отмечает, что ни минимальный размер пенсий в Украине, ни прожиточный минимум никак не могут обеспечить нормальную жизнедеятельность человека в цивилизованном обществе, а граничат с минимумом для выживания.

«Вот такая долговая политика правительства, конкретно министра финансов Марченко, приводит к тому, что мы цементируем деградацию. Правительство думает только об одном: где взять очередной долг», - подытожил Атаманюк.

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