Министерство экономразвития должно обеспечить ликвидацию дефицита серной кислоты на рынке и отменить квоты на импорт ресурса.

Министерство экономразвития должно обеспечить ликвидацию дефицита серной кислоты на рынке и отменить квоты на импорт ресурса. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

Эксперт напомнил, что из-за введения правительством квот на импорт серной кислоты на рынке возник дефицит этого ресурса, поскольку отечественные производители не смогли обеспечить потребности металлургов в нем, как обещали. Кроме того, они еще и вдвое повысили цены на кислоту, при том что стоимость сырья – серы – значительно снизилась. Что, по мнению политолога, свидетельствует о монопольном сговоре.

«Если цены на серу падают, а растут при этом на готовый продукт, это означает, что заговор существует на рынке. Это работа Антимонопольного комитета. В таком случае металлурги имеют право в том числе моральное требовать хотя бы на определенный период сбалансировать рынок, который не сбалансирован именно из-за желания производителей обеспечивать импортозамещение. Далее Министерство экономики должно занимать более активную позицию для того, чтобы был баланс интересов всех», - сказал Загородний.

По его мнению, именно Минэкономразвития должно сбалансировать ситуацию на рынке. Это можно сделать отменив квоты на импорт серной кислоты, и обеспечить наличие ресурса по приемлемым ценам.

«Серной кислоты нет – раз. Это значит, что как в любом договоре сорвано обещание. И не по тем ценам, по которым было обещано. Поэтому, конечно, должно выступать Министерство экономики для того, чтобы как минимум расширять квоты поставки до приемлемой цены, которая бы давала возможность балансировать рынок. Для того, чтобы обеспечить в первую очередь краткосрочные потребности в серной кислоте для того, чтобы не возникало сбоев в технологических циклах», - пояснил Загородний.

Он также считает необходимым принять меры в отношении производителей кислоты, которые не выполнили обещание по увеличению производства и обеспечения ресурса по установленной цене.

«Главный вопрос к Министерству экономики, которое должно принимать меры. Квоты должны быть расширены, а дальше вырабатывать тот механизм, который позволять избежать невыполнения обязательств, в первую очередь тех, кто уже нарушил это выполнение обязательств», - подытожил Загородний.

Напомним, с 1 сентября 2018 года Межведомственная комиссия по международной торговле Минэкономразвития ввела квоты на поставки серной кислоты. Официальной причиной стала якобы защита отечественного производителя. В результате введения ограничений цены на серную кислоту без объективных предпосылок выросли почти в два раза, произошла монополизация рынка. Это, в свою очередь, привело к тому, что предприятия-потребители оказались в заложниках у отдельных посредников. Те срывают поставки, диктуют экономически необоснованные условия, однако выбора нет - купить серную кислоту из-за квот на импорт можно только у ограниченного круга поставщиков, которыми, как правило, являются частные компании, а не государственные предприятия, которые эту серную кислоту производят.

Эксперты и представители профильных ассоциаций настаивают на необходимости немедленной отмены ограничений на импорт серной кислоты и олеума для нивелирования рисков недостаточного обеспечения предприятий-потребителей критически важной для них сырьем, а также создание условий для разрушения коррупционных схем, которые на фоне введение квот были построены вокруг государственных предприятий-производителей серной кислоты.