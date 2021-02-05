Кабинет министров Украины грубо нарушает условия меморандума с инвесторами возобновляемой энергетики, поскольку начал выплачивать долги после конечного срока и в недостаточном объеме.

Кабинет министров Украины грубо нарушает условия меморандума с инвесторами возобновляемой энергетики, поскольку начал выплачивать долги после конечного срока и в недостаточном объеме.

Об этом сообщила директор Европейско-Украинского энергетического агентства Александра Гуменюк.

"По меморандуму и по договоренностям было согласно графику платежей 40% до конца 2020 года. Сейчас (4 февраля) состоялся первый транш, и мы видим, что такой же транш был отправлен и на Энергоатом», - сказала Гуменюк.

По ее словам, официальной позиции правительства относительно того, как будут распределены привлеченные у государственных банков средства не было.

«Но учитывая то, как сейчас происходит передача средств, то вероятно, что это будет 50% для возобновляемой энергетики и 50% для Энергоатома, что является грубейшим нарушением меморандума, который был подписан самим премьер-министром», - подчеркнула Гуменюк.

По данным СМИ, на счета «Гарантированного покупателя» недавно поступило 5 миллиардов гривен от «Укрэнерго», которое привлекало целевые кредиты в государственных банках для выплаты долгов перед инвесторами в зеленую энергетику. Таким образом, нераспределенным «гарантированным покупателем» остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски по невыполнению государством своих обязанностей по оплате за произведенную зеленую электроэнергию и кроме «Государственного покупателя» суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой" энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЭКУ отправила " гарантированному покупателю "письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании"Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.