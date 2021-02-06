Член Наблюдательного совета "Укрзализныци" Сергей Лещенко обязан публично сообщить о коррупционных схемах, действующих в УЗ, и требовать их расследования.

Об этом заявил экс-министр инфраструктуры Владимир Омелян, пишет Znaj.ua.

«Я все-таки ожидал от него (Лещенко – ред.), что через полгода своей работы членом наблюдательного совета он выйдет хотя бы публично с фактами массовой коррупции, топ-коррупции на «Укрзализныце», назовет фамилии и будет требовать от правоохранительных органов поставить на этом точку. Как я сделал как министр в 2017 году, из - за чего у меня железную дорогу были забрали», - сказал Омелян.

По его мнению, Сергей Лещенко обязан разоблачить коррупционные схемы, о которых много сообщают, в частности представители СМИ, однако до сих пор этого так и не сделал.

"Это обязанность-не молчать, когда ты знаешь о преступлении. Он этого до сих пор не сделал. Возможно, он все еще готовится», - сказал Омелян.

Напомним, ранее эксдиректор по развитию бизнеса "Укрзализныци" Андрей Рязанцев сообщил, что Наблюдательный совет «Укрзализныци» сорвал получение кредита ЕБРР на закупку новых вагонов, при этом государство обязано уплатить банку 85 млн грн комиссии за неиспользование кредита. Вследствие этого, по его словам, производство украинских вагонов сократилось на 70%.

Также он сообщал, что член наблюдательного совета «Укрзализныци» Андерс Ослунд лоббировал интересы Виктора Пинчука, продвигая расширения сотрудничества УЗ с банком «Кредит-Днепр», а другой член наблюдательного совета - Сергей Лещенко - не борется с коррупцией, а лоббирует интересы олигарха.