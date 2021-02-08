Родной брат главы НКРЭКУ Валерия Тарасюка 4 января, на следующий день после начала импорта электроэнергии из Беларуси, зарегистрировал в Киеве новый бизнес – ООО «Интермидиари Трейд»

Об этом сообщил председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам выявления причин кризиса на энергорынке нардеп Валентин Наливайченко, пишет Znaj.

«В то время, когда Национальный регулятор угрожает стране веерными отключениями, семья руководителя этого государственного органа открывает новый бизнес. На следующий день, 4 января, после того, как первые киловатты из Беларуси зашли на украинский рынок, родной брат председателя НКРЕКП Тарасюка регистрирует в Киеве новую компанию – ООО «Інтермідіарі Трейд», - сообщил нардеп на своей странице в Facebook.

Председатель ВСК отметил, что импорт был бы невозможным, если бы НКРЭКУ за подписью Тарасюка за несколько недель до этого – 16 декабря 2020 года - не приняло постановление, которое легализовало импортные контракты.

По данным ВСК, новую компанию родить Тарасюков возглавил давний бизнес-партнер главы НКРЕКП Руслан Семка.

"ВСК уже обратилась в Службу безопасности Украины и в государственные контролирующие органы относительно проверки обстоятельств регистрации нового бизнеса семьи председателя НКРЭКУ. А именно: каков источник происхождения средств на открытие нового бизнеса? Осуществляет ли новая компания операции с торговлей электроэнергии? Имеет ли она хозяйственные отношения с известными для нашей ВСК компаниями-импортерами?", - сообщил Наливайченко.

Также по его словам, отдельно ВСК готовит обращение в Национальное агентство по предотвращению коррупции о новой проверки Валерия Тарасюка на предмет конфликта интересов на посту главы НКРЭКУ.

Напомним, летом 2020 года ВСК заявила о конфликте интересов у председателя НКРЭКУ Валерия Тарасюка из-за энергетического бизнеса его брата. В частности речь шла о две компании – «Эф Энд Эм Украина» и «Трест Киевэлектромонтаж», которые активно работали на энергорынке в то время как Валерий Тарасюк возглавлял комиссию.

После опубликования ВСК данных об этих компаниях, обе лицензии на торговлю током были сразу аннулированы.