Ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует руководитель штаба «Национального корпуса», бывший командир «Азова» Максим Жорин

«Сперва нужно сказать про нынешнюю ситуацию в целом. Она касается не только и не столько канала «Наш» - то, что с ним, это уже последствия. Началось всё с решения Зеленского вынести на СНБО вопрос о пророссийских телеканалах. Совет вынес решение – и каналы были закрыты. Дальше началась история с попытками пророссийского лагеря дать ответ Зеленскому и остальным. Что касается «112»-го, ZIK и NewsOne, то они уже официально признаны нарушившими закон и подлежащими закрытию. Такое решение уже есть, хотя ещё не сказал своего слова суд, который может его пересмотреть или утвердить», - говорит он.