Протесты с требованием закрыть телеканал «Наш» кипят в Киеве не первый день
Ситуацию в программе «Что дальше» на канале «Знай24» комментирует руководитель штаба «Национального корпуса», бывший командир «Азова» Максим Жорин
«Сперва нужно сказать про нынешнюю ситуацию в целом. Она касается не только и не столько канала «Наш» - то, что с ним, это уже последствия. Началось всё с решения Зеленского вынести на СНБО вопрос о пророссийских телеканалах. Совет вынес решение – и каналы были закрыты. Дальше началась история с попытками пророссийского лагеря дать ответ Зеленскому и остальным. Что касается «112»-го, ZIK и NewsOne, то они уже официально признаны нарушившими закон и подлежащими закрытию. Такое решение уже есть, хотя ещё не сказал своего слова суд, который может его пересмотреть или утвердить», - говорит он.
Но телеканала «Наш», как подчёркивает Жорин, в этом списке нет. То есть на сегодня никаких юридических вопросов к нему не имеется. Есть и другой взгляд – не юридический, а моральный. Такие вопроса к каналу есть. Но на сегодняшний день пока что требуется разделять «Наш» и другие пророссийские каналы.
«Иначе говоря, есть те каналы, по которым решение принято – и есть «Наш», по которому такого решения нет», - резюмирует гость программы.
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Ранее, как сообщает Politeka, Максим Жорин требовал наказания для тех, кто поддерживает и финансирует оккупантов.