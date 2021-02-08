Деятельность владельца «ATR» Ленура Ислямова и его пособника Айдера Муждабаева не имеет ничего общего ни с интересами Украины, ни с интересами крымских татар.

Об этом пишет Юрий Романенко на сайте "Хвыля".

Рекомендую читать этот текст с максимально «холодной» головой. Особенно тем, кто уже поставил на аватарку рамку и тэг #SaveATR или собирается это сделать. Потому что будет затронута очень чувствительная тема, долгое время остававшаяся фигурой умолчания. Многие знали, но опасались репутационного ущерба для всего крымскотатарского народа. Но этот порочный круг надо разорвать. Иначе проблемы будут только усугубляться. Поэтому для начала обозначу свою позицию.

Я считаю, что Украина должна поддерживать и развивать каналы, вещающие на Крым, в том числе – и «ATR». Это в интересах нашей страны и необходимо, если мы действительно собираемся бороться за Крым.

Я убеждён, что крымские татары должны получать всестороннюю поддержку государства. Это наши граждане, которые сейчас в беде.

Но я также убеждён, что деятельность владельца «ATR» Ленура Ислямова и его пособника Айдера Муждабаева не имеет ничего общего ни с интересами Украины, ни с интересами крымских татар. Наоборот – эти люди наносят ущерб и нашей стране, и своему народу. Они до сих пор находятся на свободе только по одной причине – из-за того, что наши политики стремятся прятаться от проблем, а не решать их. Это надо изменить.

Данный материал – только начало. В нём я затрону самый простой и наглядный аспект – денежный.

Итак, восстановим контекст и хронологию событий.

Как всё начиналось

«ATR» (юридическое лицо – фирма «Атлант-СВ») – это частный телеканал, принадлежащий бизнесмену Ленуру Ислямову. Есть ещё ряд миноритарных партнеров, в том числе – глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и другие.

В 2016-2020 гг. «ATR» получил из украинского бюджета почти 210 млн. грн. (примерно $ 8 млн.). Из них более 159 млн. через Минсоцполитики и 50 млн. через Минкульт под руководством Александра Ткаченко.

До войны канал вещал в Крыму. Сразу после захвата Крыма Россией Ислямов, который задолго до событий 2014 года имел российское гражданство, стал «вице-премьером» в российской оккупационной администрации. Однако что-то не сложилось, и через несколько месяцев он выехал на материковую Украину. Канал продолжал работать в Крыму до апреля 2015 года. Оккупанты его выдавили, и он возобновил работу в Киеве.

Летом 2015 года в Киев из Москвы перебрался гражданин России Айдер Муждабаев, который долгие годы работал заместителем главного редактора подконтрольной российскому ГРУ газеты «Московский комсомолец». Он подключился к разворачиванию канала «ATR».

С 2016 года канал «ATR» начал получать поддержку из государственного бюджета по программе «Розселення та облаштування депортованих кримських татар та осіб інших національностей, які були депортовані з території України» (КПКВК 2501120). Распорядителем средств этой бюджетной программы являлось Минсоцполитики.

До войны данная программа реализовывалась в Крыму, а после оккупации через неё финансировали потребности беженцев из Крыма, в первую очередь – в Херсонской области. Решение «зашить» поддержку «ATR» именно в эту программу вызывает вопросы. Но, допустим.

До конца 2019 г. канал получал бюджетные деньги и всё было тихо. А потом «что-то случилось». «Вдруг». Сейчас Ислямов и его подручные всячески демонстрирую недоумение. Мол, как же так? Всё ж работало? Почему второй год подряд одинаковые проблемы? Уж не дискриминация ли это?

Нет, друзья. Это не дискриминация. Я не знаю, есть ли в крымскотатарском языке аналог слова хуцпа, но вот это именно оно - абсолютное циничное враньё людей, пытающихся сохранить бюджетную кормушку.

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