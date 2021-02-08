За свои преступления человек должен отвечать по закону, независимо от того, к какой общественной организации или политической силе он относится.
Об этом заявил руководитель штаба «Национального корпуса» Максим Жорин в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».
«Я могу сказать, что в «Правом секторе» лично у меня очень много есть знакомых людей, боевых побратимов, которые рядом со мной воевали. Безусловно, я не знаю всех людей с «Правого сектора», и честно даже не представляю, чем они занимаются сегодня в политической плоскости», - сказал он.
По его словам, за нарушение закона человек должен отвечать, независимо от того, относится ли он к любой общественной организации или политической силе.
«Если человек нарушал закон, какая разница, к какой организации или политической силе он относится. Если он нарушал закон – пусть отвечает по закону. Я сейчас говорю не об отдельных лицах, а о политическом курсе конкретном политических сил. Не разбирая их даже на отдельные персоны», - считает Жорин.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Полякову затравили из-за унижений Кароль, звезде пришлось извиниться: "У Тины очень грустный..."
Джоли в платье с глубоким декольте показала свои главные достоинства: "Самая красивая из прекрасных"
51-летняя Лопес смело выгнулась и обескуражила фигурой в белом боди: "Как можно скрывать такое..."
"До последнего принимал пациентов": внезапно не стало украинского врача, который пол жизни спасал детей
Однако в случае с «Оппозиционной платформой – За жизнь», подчеркивает он, стоит разбираться глубже.
«Хотя в случае с ОПЗЖ, безусловно, там можно разбирать и на персоны, и у большинства из них будет огромное количество законов, которые они нарушили. В первую очередь, это будет государственная измена. Или когда мы все же примем закон о борьбе с коллаборационистами – они все подпадут под этот закон», - заявил руководитель штаба «Национального корпуса».
Напомним, Politeka сообщала, что Билецкий заявил, что Украине нужен закон о коллаборационистах.
Ранее Раимов заявил, что ни одна украинская партия не может выйти за пределы своего электорального поля.