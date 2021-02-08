За свои преступления человек должен отвечать по закону, независимо от того, к какой общественной организации или политической силе он относится.

Об этом заявил руководитель штаба «Национального корпуса» Максим Жорин в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».

«Я могу сказать, что в «Правом секторе» лично у меня очень много есть знакомых людей, боевых побратимов, которые рядом со мной воевали. Безусловно, я не знаю всех людей с «Правого сектора», и честно даже не представляю, чем они занимаются сегодня в политической плоскости», - сказал он.

По его словам, за нарушение закона человек должен отвечать, независимо от того, относится ли он к любой общественной организации или политической силе.

«Если человек нарушал закон, какая разница, к какой организации или политической силе он относится. Если он нарушал закон – пусть отвечает по закону. Я сейчас говорю не об отдельных лицах, а о политическом курсе конкретном политических сил. Не разбирая их даже на отдельные персоны», - считает Жорин.

Однако в случае с «Оппозиционной платформой – За жизнь», подчеркивает он, стоит разбираться глубже.

«Хотя в случае с ОПЗЖ, безусловно, там можно разбирать и на персоны, и у большинства из них будет огромное количество законов, которые они нарушили. В первую очередь, это будет государственная измена. Или когда мы все же примем закон о борьбе с коллаборационистами – они все подпадут под этот закон», - заявил руководитель штаба «Национального корпуса».

Напомним, Politeka сообщала, что Билецкий заявил, что Украине нужен закон о коллаборационистах.

Ранее Раимов заявил, что ни одна украинская партия не может выйти за пределы своего электорального поля.