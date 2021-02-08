Для того, чтобы украинские промышленные предприятия провели экологическую модернизацию, необходимо оставлять им часть средств от эконалога, а также предусмотреть инвестиции из бюджета и механизмы для привлечения инвестиций.



Об этом заявили представители экологических организаций во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры», сообщает РБК.



По словам вице-президента Профессиональной Ассоциации экологов Украины по устойчивому развитию Валерии Заружко, на сегодня большая часть средств от эконалога не используются для природоохранных мероприятий, поскольку они перечисляются не в специальный целевой фонд, а в общий фонд бюджета.



"Эконалог" нуждается в реформировании. Прежде всего, нужно изменить пропорцию – 70% его объема оставлять на местном уровне, а 30% – направлять в специальный целевой фонд», - сказала Заружко.



В свою очередь Председатель Комитета экологии и устойчивого развития ЕБА Станислав Зинченко отметил, что выполнение Украиной международных экологических обязательств не должно стать основанием для ухудшения конкурентных условий для отечественной энергетики и промышленности.



"Украина не может быть лидером в борьбе с изменениями климата. Лидерами этого процесса являются богатейшие страны мира, которые одновременно являются лидерами в выбросах парниковых газов. Но мы можем и должны ставить амбициозные цели для обеспечения устойчивого развития: например, в активном внедрении ресайклинга и создание новых отраслей переработки бытовых и промышленных отходов для их дальнейшего использования. У нас огромный потенциал в направлении циркулярной экономики: например использование шлаков при строительстве и ремонте дорог», - сказал Зинченко.



По его мнению, Украине нужно быть частью Зеленого курса еще на этапе разработки политик, чтобы с одной стороны быть полноценным партнером ЕС, а с другой - защищать украинские интересы на экспортных рынках. Однако сейчас национально-определенный вклад (НВВ2) и позиционный документ не содержат четко определенных источников финансирования/инвестиций.



Именно поэтому, по его словам, Комитет экологии и устойчивого развития Европейской бизнес-ассоциации предлагают создать финансовые инструменты, которые помогут предприятиям с екомодернізацією. Среди инструментов привлечения иностранных инвестиций в декарбонізацію, экологическую модернизацию и отрасль переработки отходов, эффективное целевое использование поступлений от экологического налога, сотрудничество с международными финансовыми институтами и создание фондов, которые будут привлекать средства от международных финансовых учреждений.



Напомним, ранее Американская торговая палата (АСС) призвала Верховную Раду предоставить субъектам хозяйствования право использовать до 70% экологического налога на компенсацию расходов на природоохранные мероприятия и экологические инвестиции.



В то же время президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок заявила, что средствам от сбора экологического налога необходимо вернуть целевой характер и направлять их исключительно на экологические проекты.



В свою очередь экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.