Национальный энергетический регулятор НКРЭКП игнорировал многочисленные предупреждения о недостаточных запасах угля на складах теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.



Об этом говорится в материале «Радио Свобода».



"Статистика Минэнерго свидетельствует, что уменьшение запасов «черного золота» на электростанциях было заметным с декабря, поэтому кризис был достаточно прогнозируемым. Однако власти, регулятор и энергетики не акцентировали на этом внимание», - говорится в статье издания.



В частности, 1 декабря – на украинских ТЭС и ТЭЦ было всего 1,77 миллиона тонн угля, тогда как минимально необходимые для топливного баланса «гарантированные запасы» на эту дату должны были быть 1,97 миллиона тонн.



«27 января – реальные запасы угля у энергетиков уже вдвое меньше, чем минимально необходимые «гарантированные запасы», которые определяет Минэнерго: на эту дату должна быть 1,1 миллиона тонн, но на складах ТЭС и ТЭЦ лежит лишь 0,57 млн тонн. Запасы угля продолжают таять», - говорится в материале.



Все эти данные были проигнорированы регулятором, который не принял мер, для недопущения дальнейшего уменьшения запасов.



"А 28 января, выступая в Верховной Раде, председатель НКРЭКП Валерий Тарасюк заверил, что импорт электроэнергии помог остановить уменьшение запасов угля, а затем и избежать веерных отключений», - отмечает издание.



Нацкомиссия по регулированию энергетики решила срочно проверить, выполняют ли электростанции требования о необходимых запасах угля, только в конце января 2021 года, когда страна уже начала импорт электроэнергии из России и Беларуси.



Напомним, в середине января из-за нехватки угля на государственных ТЭС Системный оператор НЭК «Укрэнерго» предупредил о риске аварийных отключений.



По словам народного депутата Михаила Волынца, причиной низких запасов угля стали злоупотребления и манипуляции НКРЕКП, которая спровоцировала кризис чтобы оправдать импорт электроэнергии из России и Беларуси. Импорт возобновился с 3 января 2021 года благодаря поправке народного депутата Андрея Геруса.