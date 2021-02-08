Первый Президент Украины Леонид Кравчук пытается с помощью референдума относительно возвращения временно оккупированных территорий перенести на плечи украинцев ответственность за фактический провал в работе Трехсторонней контактной группы и Минского формата.

Об этом сказал политолог Дмитрий Снегирёв в программе "Политика Наизнанку".

"По мнению Кравчука, на референдуме должен именно народ Украины вынести вердикт относительно возвращения аннексированных и оккупированных территорий. Фактически, на референдум выносится вопрос относительно суверенитета и территориальной целостности. Я хотел бы напомнить господину Кравчуку, что согласно принятого закона подобные вопросы не выносятся на референдум. То есть вопрос сокращения территории Украины. Можем рассматривать вопрос расширения территории Украины за счет, скажем, включение оккупированных этнических земель Украины, которые теперь находятся в составе Российской Федерации. Речь идет о Белгороде, Воронежской и Курской областях. Исторические этнические земли Украины", - сказал Дмитрий Снегирёв.

Он отметил, что такие вопросы рассмотреть можно, но предложения рассмотреть вопрос относительно целесообразности возвращения оккупированных территорий - является посягательством на территориальную целостность и суверенитет.

"И подобные предложения, по моему мнению, свидетельствуют об отсутствии реального плана украинской стороны относительно урегулирования ситуации на Востоке Украины. То есть, господин Кравчук пытается переложить ответственность за фактический провал в работе Трехсторонней контактной группы и Минского формата, на плече украинцев. И как это должно выглядеть? На ваше усмотрение будет вынесен вопрос: "соглашаются ли украинцы с вопросом территориальной целостности Украины". Объясните мне, что за глупость? Вопрос относительно возвращения оккупированных и аннексированных территорий априори не стоит. Украина является унитарной страной, и соответственно мы заявляем о том, что те территории, то ли в исторической перспективе, или в ближайшее время, но должны вернуться в состав Украины", - добавил политолог.

Напомним, как сообщала Politeka, результата от работы ТКГ нет.

Также Politeka сообщала, что Томенко раскрыл главную опасность референдумов: "Продолжают радостно делить наши бюджетные средства как свои".