Варранты, по которым Украина должна выплачивать кредиторам долю прироста своего ВВП свыше трёх процентов – это проблема. Но как решать её? Не окажется ли лекарство хуже болезни?

Своим мнением об этом в программе «Скажи-ка, дядя» с Михаилом Чаплыгой делится известный экономический эксперт Алексей Кущ.

«Теперь появилась идея: выкупить варранты за счёт выпуска новых еврооблигаций. Отлично, давайте заменим варранты на настоящие долги! Ведь варранты – это финансовый мусор, по которому нам придётся платить только в случае определённого экономического роста. Их предлагают заменить долгами, отдавать которые придётся при любой погоде», - рассказывает Кущ.

Сейчас, как он напоминает, Украина платит по имеющимся долгам, хотя ВВП страны не растёт. Такой подход, по словам Куща, является новым в политике. Раньше, лет пять назад, воровали на прибыли. Последние пять лет воровали на убытках. А сейчас ситуация уникальная: нет ни прибылей, ни убытков, так что воруют с будущих доходов.

«У нас всё сейчас идёт через наращивание долгов. Надо Витренко выплатить бонусы – четыре миллиона долларов? Давайте выпустим ОВГЗ. А ведь это затраты будущих периодов», – говорит аналитик.

Ранее, как сообщает Politeka, Алексей Кущ призывал украинскую власть взять пример с британских лейбористов в вопросе приватизации объектов ЖКХ.

Также он объяснил настоящую причину повышения пенсионного возраста.