Украина должна защищать свое информационное пространство, чтобы вернуть оккупированные территории.
Об этом заявил руководитель штаба «Национального корпуса» Максим Жорин в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».
«Российская Федерация самом деле ведет войну во всех плоскостях. И именно плоскость информационной войны выходит на передний план. Мы должны на это реагировать и действовать в этой плоскости, давать свой ответ», - сказал он.
По его мнению, информационное пространство – это безопасность всей Украины. И на него нужно воздействовать для того, чтобы вернуть оккупированные территории.
«На неподконтрольных территориях к этому вопросу гораздо жестче подходят. Те, у кого есть спутник, могут найти эти телеканалы (украинские, - ред.). Но Украина должна защищать свое информационное пространство, потому что это безопасность всей страны. Даже для того, чтобы вернуть эти территории, нам в том числе надо влиять на информационное пространство, в котором находятся неподконтрольные территории», - считает Жорин.
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