Украина должна защищать свое информационное пространство, чтобы вернуть оккупированные территории.

Об этом заявил руководитель штаба «Национального корпуса» Максим Жорин в эфире программы «Что дальше» на канале «Знай24».

«Российская Федерация самом деле ведет войну во всех плоскостях. И именно плоскость информационной войны выходит на передний план. Мы должны на это реагировать и действовать в этой плоскости, давать свой ответ», - сказал он.

По его мнению, информационное пространство – это безопасность всей Украины. И на него нужно воздействовать для того, чтобы вернуть оккупированные территории.

«На неподконтрольных территориях к этому вопросу гораздо жестче подходят. Те, у кого есть спутник, могут найти эти телеканалы (украинские, - ред.). Но Украина должна защищать свое информационное пространство, потому что это безопасность всей страны. Даже для того, чтобы вернуть эти территории, нам в том числе надо влиять на информационное пространство, в котором находятся неподконтрольные территории», - считает Жорин.

Напомним, Politeka сообщала, что Билецкий заявил, что Украине нужен закон о коллаборационистах.

Ранее Раимов заявил, что ни одна украинская партия не может выйти за пределы своего электорального поля.