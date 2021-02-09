Тепловые электростанции компании «ДТЭК Энерго» за предыдущие сутки (8 февраля) увеличили производство до 99,6 млн кВт час, превысив плановый отпуск на 4,7 млн кВт час, и обеспечив бесперебойность электроснабжения.

Об этом говорится в сообщении компании.

«По состоянию на утро 9 февраля, заявленная мощность работающих и резервных энергоблоков 6081 МВт. Работают в энергосистеме 28 энергоблоков ТЭС ДТЭК из 36 доступных», - сообщила компания.

Сверх планового графика на сутки по балансирующему рынку тепловая генерация ДТЭК 8 февраля получила команды от диспетчера на нагружение в объеме 9,7 млн кВт час, что на 2,9 млн кВт больше чем днем ранее.

По состоянию на утро 9 февраля, краткосрочные ремонты оборудования осуществляются на 9 блоках.

«Термин «аварийное отключение блока» не означает потерю мощности блока и коллапс энергосистемы. Обычно это выход в ремонт на короткое время для устранения недочетов в работе, например, свищи поверхностей нагрева котлоагрегата и прочее, которые в том числе возникают из-за невозможности проведения полноценных ремонтов», - пояснили в компании.

Напомним, в декабре-январе ТЭС ДТЭК работали на 20% выше прогнозного баланса Министерства энергетики, потому что энергоблоки атомных АЭС не вышли вовремя из ремонтов и аварийно туда уходили в разгар ОЗП.