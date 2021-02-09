Создание Нацкомиссии по регулированию транспорта обеспечит прозрачные правила игры для всех участников на рынке железнодорожных перевозок. Об этом заявил директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему «Развитие промышленности, транспорта и инфраструктуры».

«Мы стоим на пороге принятия двух законопроєктів, которые наверняка определят правила игры, по крайней мере в главном транспортном кластере Украины, а именно железной дороги. Это закон о Национальной комиссии регулирования транспорта и закон о железнодорожном транспорте. И тут очень хотелось бы, чтобы те наработки, которые есть в проекте Национальной стратегии-2030, нашли свое отражение в этих законопроектах», - сказал Вовк.

По его словам, на сегодня существуют финансовые дисбалансы в инфраструктурной отрасли, которые нужно менять, чтобы отрасль имела возможности быстрее развиваться.

«Те транспортные сборы, которые сегодня платит украинский бизнес, они не являются транспортными сборами. Они де-факто являются транспортными налогами, которые из-за денег из государственных монополий просто перекачиваются в государственный бюджет. Нам нужно менять этот подход. Я думаю, что нам нужно привлекать Минфин для этого. Механизм очень прост: средства, которые работают в транспорте, должны работать на восстановление транспорта и на экономический эффект», - считает Вовк.

Он также отметил: инвестиции в развитие железной дороги будут иметь существенный экономический эффект для страны, особенно в нынешние кризисные времена.

«Именно в кризисные времена – это оптимальный период для стимулирования внутреннего спроса и создания рабочих мест через бюджетные инфраструктурные программы. Если смотреть буквально последние макроэкономические наработки в этом направлении, то коэффициент и мультипликатор, который существует в мире, сегодня составляет около 3,4, то есть, каждый доллар, вложенный в инфраструктурные проекты, приносит около 3,4 долларов экономики страны. В Украине, если смотреть по крайней мере по прошлому году, этот показатель немножко превышает 2», - пояснил Вовк.

Напомним, ранее экономический эксперт Борис Кушнирук заявил, что проблему непрозрачности формирования тарифов в транспортной отрасли решит создание независимого регулятора - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта (НКРТ). В Верховной Раде зарегистрирован соответствующий законопроект - «О Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта» (№3927)

Ранее народный депутат, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко выразил уверенность, что создание отраслевого регулятора в сфере транспортных перевозок обеспечит прозрачное и справедливое тарифообразование, и повысит инвестиционную привлекательность Украины.