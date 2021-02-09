За счет целевых средств, которые предусматривались для погашения долгов «зеленым» инвесторам, правительство спонсирует коррупцию в руководстве компании «Энергоатом».

Об этом в эфире канала «Украина 24» заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков.

Он напомнил, что власти подписали с производителями «зеленой» электроэнергии Меморандум о взаимопонимании, согласно которому инвесторы в проекты по альтернативной энергетике согласились на снижение «зеленого» тарифа, а правительство обязалось погасить перед ними долги. Однако на сегодня власть не выполнила свое обязательство, а средства, которые должны были быть направлены на погашение долгов частично перечислены «Энергоатому».

"Правительство пообещало рассчитаться по всем долгам. Примерно на сегодняшний день более 5 миллиардов гривен получил «гарантированный покупатель» от НЭК «Укрэнерго», это Ощадбанк перечислил в рамках государственных гарантий непосредственно для зеленых. Но почему-то эти деньги начинают разделять 50 на 50, половину «Энергоатома», половину", - рассказал Конеченков.

По его словам, отраслевой регулятор обещал проведение аудита компании «Энергоатом» перед тем, как позволять выплачивать ей долги, однако процесс был запущен без всяких проверок и аудитов.

"Кабинет министров, который поставил подпись под меморандумом, не выполняет свои обязательства. И то, что сегодня «Энергоатома» он начинает покрывать долги за счет «зеленых», это говорит о том, что «Энергоатом» стал подчинен Кабинету министров. Кабинет министров таким образом решает свои проблемы», - считает Конеченков.

По мнению эксперта, при такой ситуации инвесторы вынуждены будут обращаться в судебные инстанции, чтобы защитить свои права.

"Если будет так продолжаться дальше, то крупные компании все-таки будут обращаться в арбитражи, будут судиться. Все хотели мирным путем решить эту проблему. Но мы видим, что Кабинет министров не выполняет свои обязательства, которые были прописаны в меморандуме», - резюмировал Конеченков.

По данным СМИ, на счет "Гарантированного покупателя" недавно поступило 5 миллиардов гривен от "Укрэнерго", которое привлекло целевые кредиты у госбанков для выплаты долгов перед инвесторами в "зеленую" энергетику. Госпредприятие выплатило 900 млн грн производителям "зеленой" энергии и 900 млн грн "Энергоатома". Таким образом, нераспределенным "гарантированным покупателем" остается 3,2 миллиарда гривен.

Напомним, предприятия возобновляемой энергетики подают иски по невыполнению государством своих обязанностей по оплате за выработанную "зеленую" электроэнергию и кроме "Государственного покупателя" суды начали привлекать в качестве ответчика также Кабинет министров Украины, как сторону, что подписывала меморандум с инвесторами в возобновляемую энергетику.

Как сообщалось, правительство в декабре 2020 года утвердил государственные гарантии для госкомпании "Укрэнерго" на сумму 10,3 млрд грн с целью привлечения кредитов от трех государственных банков для выплаты долгов перед ГП "Гарантированный покупатель", а оно, соответственно, перед производителями "зеленой "энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года. В то же время НКРЭКУ решила утвердить постановление, которое запретит ГП "Гарантированный покупатель" погасить соответствующую задолженность.

16 декабря НКРЕКП отправила "Гарантированному покупателю" письмо с рекомендацией перечислить минимум 50% средств от 10,3 млрд грн компании "Энергоатом".

По мнению ассоциаций ВИЭ, такое решение НКРЭКУ устранит единственный пока доступный источник для погашения "старого" долга ГП "Гарантированный покупатель" перед производителями электрической энергии из ВИЭ и станет подтверждением полной несостоятельности Кабмина и НКРЭКУ выполнить условия и обязательства в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании, подписанным ими в июне 2020 года.