В Украине политика – всегда на виду, и является чуть ли не главной тем для разговоров. Но насколько эти публичные события связаны с реальным принятием решений?

Об этом в видеоблоге «Чаплыга без вопросов» рассуждает анархист Михаил Чаплыга.

«Украинская политика превратилась в компьютерную игру – и она, как всякая игра, затягивает. Тут можно менять свою точку зрения, быть за кого-то или против кого-то. Вчера вы были против Порошенко – сегодня вы за. Вчера вы ненавидели Юлю, сегодня её любите. Вчера Гройсман был тираном – сегодня он великий кормчий, а Зеленский – наоборот. Вы сами уже – часть этой игры и вы так увлечены, что не хотите из неё выходить», - рассказывает Чаплыга.

У украинцев украли страну, и все пульты управления ею подключены вовсе не к её гражданам.

И даже когда граждане начинали это осознавать, они всё равно отвлекались на другое. В телевизоре появлялись другие персонажи, и вызывали другую реакцию.

«Кто вызывает у вас сильные эмоции, те и владеют вами. Если вы ненавидите, скажем, Юлю – значит, она живёт вами, она управляет вами. Вы ненавидите Гройсмана – это делает Гройсман. Ненавидите Зеленского – Зеленский. Всё это происходит в вашей голове, вами владеют через самые сильные чувства. Но ведь всё это – плоская 2D картинка», - заключает аналитик.

Ранее, как сообщает Politeka, он объяснил, почему становится всё труднее находить разницу между риторикой американских демократов и республиканцев.

Также Чаплыга рассказал, как осуществляется в Украине внешнее управление.