На территории Украины действуют интересы многих стран. Но есть ли среди них интерес самой Украины?
Над этим вопросом размышляет политический аналитик Михаил Чаплыга в своём видеоблоге «Чаплыга без вопросов».
«Корень зла – внешне управление. Да, Россия, конечно, пытается влиять на Украину. Ведь у них есть Служба внешней разведки, и другие спецслужбы, и интересы за пределами российской территории, в том числе в нашей стране. Но то же самое можно сказать и о Турции, и о Великобритании, и о США, и о транснациональных компаниях. Это огромный мир чьих-то интересов», - рассказывает он.
Поэтому нужно чётко понимать: где, когда, с кем и против кого, во имя чего и как вы будете играть? Причём здесь, как у Британии, нет постоянных друзей и врагов – есть только постоянные интересы. В рамках собственных интересов можно действовать как угодно, и заключать какие угодно союзы. Именно таким способом можно сбросить внешнее управление, которое осуществляется через компрадоров.
«Как только с телеэкрана начали говорить о внешнем управлении, как только ФОПы осознали, что беда вовсе не в этих постановлениях Кабмина или указах Зеленского, а в мерах против них, которые прописаны в меморандуме МВФ – тогда вы начинаете осознавать, чьи интересы здесь действуют», - заключает эксперт.
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Ранее, как сообщает Politeka, Михаил Чаплыга прокомментировал закрытие трёх украинских телевизионных каналов.