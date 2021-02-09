Украина дотирует иностранные экономики на 250 млрд грн ежегодно. Так заявил политолог Руслан Бортник в своем блоге, где рассказал, что из суммы госзакупок в 650 млрд грн в прошлом году 38% - иностранные товары и услуги. Эксперт рассказал, почему в этом контексте важен закон о локализации и почему он требует большой общественной поддержки.

Он объяснил, что такая ситуация, безусловно, не выгодна для национальной промышленности, поэтому украинские политики обратили внимание на эту проблему и в прошлом году группой депутатов был зарегистрирован законопроект о локализации, который был принят в первом чтении.

Эксперт отметил, что этот законопроект встречает ужесточенное сопротивление, при чем, как с внешней стороны, так и со стороны украинских политиков. Если первых еще можно понять, ведь они рассматривают Украину как контрагента, который приносит большую прибыль, то со стороны национальных политических деятелей, например Ольги Стефанишиной, наблюдать такую позицию как минимум странно.

«В ближайшие 5 лет Украине надо поменять от 60 до 90% разного рода машин, оборудования, потому что строк годности этой советской инфраструктуры уже исчерпан и госзакупки будут расти. Мне кажется, что мы должны отстаивать свой интерес и такие законопроекты, как законопроект о локализации, безусловно, будет позитивно влиять на украинскую экономику. По подсчетом аналитических центров только принятие этого закона о локализации может на протяжении 5 лет дать рост ВВП в 4%, сохранение 200 тысяч рабочих мест и создание 60 тысяч рабочих мест новых», - заявляет Бортник.

Он отмечает, что пока что требования законопроекта максимально либеральные и предусматривают в 2021 году норму лишь 10% товаров и услуг национального производства в секторе госзакупок, которая постепенно с года в год будет расти. Это очень мягкие условия, по сравнению, со странами запада, например, в США эта норма достигает 90%.

«Мне кажется, это абсолютно нормальное требование, которое нуждается в социальной и общественной поддержке и мне кажется, этот законопроект - один из тех, который является лакмусовой бумажкой для наших политических лиц. Сразу видно, кто работает на национальный интерес, а кто обслуживает внешних лоббистов других государств. Сразу видно, кто просто откровенно спекулирует патриотизмом, а на самом деле заинтересован в работе на транснациональные корпорации», - резюмирует Бортник.

Напомним, Politeka сообщала, что Атаманюк объяснил, почему ЕС против закона о локализации в Украине.

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