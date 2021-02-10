Сегодня в государственной компании «Энергоатом» прошли обыски со стороны правоохранительных служб, которые проверяют умышленные доведения до убыточности и наличия коррупционных схем в компании
Об этом сообщил экс-сотрудник компании Олег Полищук в своем Facebook, пишет znaj.ua.
"В Энергоатоме сегодня утро началось не так хорошо, как погода на дворе. Правоохранители пришли с обысками, прямо на Назаровскую, 3», - сказал Полищук.
По его словам, именно там находится руководство «Энергоатома».
«Оно и не удивительно, сливать электрическую энергию себе в убыток и частному бизнесу в прибыль, юридическим языком называется уголовно-наказуемое деяние. За такие деяния в цивилизованных странах наказывают. А мы ведь именно в такой живем, правда?!",- добавил Полищук.
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Напомним, компания «Энергоатом» продает энергию себе в убыток и по итогам 2020 года получила 7,4 млрд гривен долга.