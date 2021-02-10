Электронное государство чем дальше, тем более становится реальностью в цивилизованных странах. Но параллельно с этим растёт и риск: ведь электронную систему можно взломать. Насколько велик такой риск?
Об этом на примере Эстонии рассказывает общественная деятельница Яника Мерило в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
«Попыток взлома системы в Эстонии не было, но до этого страна прошла через кибервойну и получить полную готовность. Первая кибервойна была в 2007 году – она велась против Эстонии, где старались взломать все системные реестры. Из этого сделали выводы, построили в Эстонии киберцентр НАТО. Так что сейчас кибератак не бывает, хотя каждый раз во время голосования угрожают «взломать» хотя бы один голос, чтобы показать, что электронная система не работает», - говорит она.
По её словам, сейчас уже прошло десять лет с тех пор, как начали создавать электронное государство – и теперь уже можно быть уверенными в его надёжности.
Что же касается Украины, то и ей пришлось пережить хакерские атаки. Были серьёзные проблемы – и банки, и электростанции подвергались таким нападениям. Помимо больших, постоянно идут маленькие атаки. В нашей стране есть хорошие специалисты в киберсфере, но, как отмечает Мерило, важно, чтобы государство сотрудничало с ними.
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«Нужна полная открытость: пусть все видят, как программа работает, никто её не мониторит, нет «бога», который всё видит. Но нужна и полная защита – и её тоже все должны видеть», - резюмирует Яника Мерило.
Ранее, как сообщает Politeka, она посоветовала Украине брать пример с Эстонии в сфере электронной медицины.
Также Мерило рассказала о своей встрече с Владимиром Зеленским.