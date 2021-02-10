Компания ДТЭК выкупила у уже государственного предприятия «Добропольеуголь-добыча» 330 тыс. тонн угольной продукции ресурса февраля-марта по 1950 грн/тонна при цене продажи остальными госшахтами на уровне 1650 грн/т

Об этом сообщает агентство «Интерфакс-Украина» со ссылкой на слова генерального директора ДТЭК Максима Тимченко.

«Сегодня на фоне поставок госшахт по цене 1650 грн мы этот уголь купили по 1950 грн. Это тоже показатель того, как меняется ценовая конъюнктура», - сказал он на пресс-конференции 10 февраля.

По его словам, ДТЭК продал «Центрэнерго» 250 тыс. тонн имеющегося у него ресурса по 1980 грн/тонна, но с условием постоплаты.

Напомним, в октябре 2020 г. Кабинет Министров по предложению Фонда государственного имущества расторг договор аренды шахт «Добропольеуголь» с компанией ДТЭК, для того, чтобы создать вертикально-интегрированную компанию на базе этих шахт и ТЭС «Центрэнерго».

ДТЭК арендовал эти шахты с 2010 года. В их развитие и обновление оборудования было инвестировано более $400 млн, благодаря чему эти шахты имеют самую высокую производительность и низкую себестоимость среди всех государственных шахт.

Процесс передачи шахт в государственную собственность завершился 25 января 2021 года.

В начале февраля директор ГП «Добропольеуголь-добыча» Александр Коваль сообщил, что именно продажа угля на аукционе по 1950 грн/т позволила привлечь оборотные средства и сделала возможным успешный запуск работы госкомпании.