- Решение этих системных проблем лежит в создание профессиональной команды, применении лучшего европейского опыта, интеграции энергосистемы Украины с ENTSO-E, установление рыночных подходов к ценообразованию. Интеграция Украины в энергетический рынок Европы позволит усилить конкуренцию, снизить цены и повысить качество предоставляемых услуг. При этом важно обеспечить мониторинг на уровне правительства выполнения плана интеграции энергосистем Украины и Европы».



Конечный срок выполнения всех мероприятий по синхронизации этих двух энергосистем запланирован на 2023 год. При этом, параллельной работе с ENTSO-E будет предшествовать тестирование работы энергосистемы Украины в изолированном режиме на протяжении 2022 года. В этот период Украина должна показать свою способность обеспечивать надежное энергоснабжение без импорта электроэнергии. Только по результатам этого теста будет принято решение о переходе на параллельную работу энергосистемы Украины с ENTSO-E.



По мнению Максима Тимченко, Украина приблизилась вплотную в критической точке, когда времени на принятие мер почти не осталось. Для того, что энергосистема страны могла быть интегрирована в европейское энергетическое пространство необходимо уже сегодня решить ряд проблемныхвопросов энергорынка:



устранить неопределенность в кадровой политике, создав профессиональную команду в профильных государственных ведомствах.



погасить долги ГП «Гарантированный покупатель», которые на сегодняшний день превысили 24 млрд грн, перед инвесторами ВИЭ;



исключить административное вмешательство со стороны регулятора в работу рынка;



проводить последовательную политику по либерализации тарифов, при этом обращая внимание на необходимость проведения взвешенной социальной поддержки потребителей.