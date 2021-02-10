Государство должно обеспечить эффективную экономическую трансформацию подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Как пишет Знай.юа, об этом в интервью интернет-изданию 0629 заявил народный депутат Украины Сергей Тарута, комментируя предстоящий визит в Мариуполь Вице-премьера по вопросам временно оккупированных территорий Алексея Резникова.

«Наша первая и основная задача на сегодняшний день – общими усилиями обеспечить будущую экономическую трансформацию той части Донбасса, на которой сложились неблагоприятные социально-экономические условия в результате вооруженной агрессии и которую контролирует украинская власть. Мы должны обеспечить приоритетное развитие региона, для того чтобы показать оккупированной территории, как мог бы развиваться украинский Донецк или Луганск», - заявил Сергей Тарута.

По его словам, сейчас уже завершается разработка соответствующей стратегии экономического восстановления региона.

«Нам нужно совершить экономическое чудо в регионе. И стратегия, как это сделать, уже есть. Она разработана, с ней будут знакомить Мариуполь. Нужно, чтобы все заинтересованные в ее реализации стороны обсудили этот план. Одна из таких заинтересованных сторон – это мариупольская громада. Поэтому визит Вице-премьера в Мариуполь очень важен», - акцентировал Сергей Тарута.