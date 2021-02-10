Ветераны войны на Донбассе, представители «Правого сектора» и неравнодушные граждане 9 февраля провели митинг возле дома главы Минюста Дениса Малюськи, в ходе акции было заявлено, что министр должен понести ответственность за передачу рынка «Столичный» представителям "енакиевской мафии" - соратникам Армена Саркисяна («Армен Горловский»). Активисты также утверждают, что вследствие передачи рынка "Столичный" министр может быть причастен к финансированию терроризма на Донбассе.

Участники акции повесили на ворота дома Малюськи плакат "Возможно, и ваш сосед коллаборант", жгли файеры и скандировали "Малюська, выходи!", пишет УНИАН со ссылкой на Апостроф.

Также активисты требовали у министра ответить на вопрос, на каких основаниях он вмешивается в работу госреестров и отменяет решения судов, подыгрывая тем самым "енакиевской мафии".

"Как вы знаете, мы уже приезжали к министру Малюське на работу, требовали, чтобы он вышел и озвучил свою позицию, как это он умеет за один день принимать решения, которые обычным людям даются месяцами. А именно - об отмене решения суда, изменения данных государственных реестров. И нам очень бы хотелось получить от него правовую оценку его же противоправных действий по вмешательству в работу Офиса противодействия рейдерству, потому что, насколько нам известно, именно по его указанию Офис принимает незаконные решения за один день", - заявил глава Киевской организации "Правого сектора" Юрий Гуренко.

Он указал на возможное присутствие "личного интереса" Малюськи в этом деле.

"Мы сегодня и приехали в гости к министру, и хотим донести простую мысль - коррупционерам не место в Украине. Если он взял деньги, он, конечно, может их потратить. Помешать мы ему не можем. Но осуществлять преступные действия, выполнять преступные приказы "енакиевской группировки" - он не имеет никакого морального права. И, тем более, как министр с использованием служебного положения", - отметил Юрий Гуренко.

По словам активистов, они намерены привлечь к ответственности чиновников Минюста. Следует отметить, что министр Малюська к митингующим не выходил.

Следует отметить, что активисты восьмую неделю требуют не допустить незаконного захвата рынка «Столичный» представителями «енакиевской мафии». Они утверждают, что за средства с «черного нала» на рынке, может финансироваться сепаратизм на Донбассе. Активисты неоднократно обращались в Службу безопасности Украины по этому вопросу.