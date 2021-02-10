Ветераны войны на Донбассе, представители «Правого сектора» и неравнодушные граждане 9 февраля провели митинг возле дома главы Минюста Дениса Малюськи, в ходе акции было заявлено, что министр должен понести ответственность за передачу рынка «Столичный» представителям "енакиевской мафии" - соратникам Армена Саркисяна («Армен Горловский»). Активисты также утверждают, что вследствие передачи рынка "Столичный" министр может быть причастен к финансированию терроризма на Донбассе.
Участники акции повесили на ворота дома Малюськи плакат "Возможно, и ваш сосед коллаборант", жгли файеры и скандировали "Малюська, выходи!", пишет УНИАН со ссылкой на Апостроф.
Также активисты требовали у министра ответить на вопрос, на каких основаниях он вмешивается в работу госреестров и отменяет решения судов, подыгрывая тем самым "енакиевской мафии".
"Как вы знаете, мы уже приезжали к министру Малюське на работу, требовали, чтобы он вышел и озвучил свою позицию, как это он умеет за один день принимать решения, которые обычным людям даются месяцами. А именно - об отмене решения суда, изменения данных государственных реестров. И нам очень бы хотелось получить от него правовую оценку его же противоправных действий по вмешательству в работу Офиса противодействия рейдерству, потому что, насколько нам известно, именно по его указанию Офис принимает незаконные решения за один день", - заявил глава Киевской организации "Правого сектора" Юрий Гуренко.
Он указал на возможное присутствие "личного интереса" Малюськи в этом деле.
В сети появилось редкое фото Софии Ротару с родными сестрами: "Зинаиду очень жаль..."
Девочка-копия Тины Кароль подросла и стала еще красивее, певица в восторге: "Моя слабость..."
Грубая Полякова обидела Тину Кароль до слез, извинения не помогли: "Для меня Ольга больше не существует"
Потерявшая мужа Тина Кароль достойно ответила Поляковой, назвавшей ее "плакальщицей": "Буду всю жизнь..."
Заплаканная Тина Кароль ответила хамовитой Поляковой, напугав мрачным видом: «Скандал начинается…»
"Мы сегодня и приехали в гости к министру, и хотим донести простую мысль - коррупционерам не место в Украине. Если он взял деньги, он, конечно, может их потратить. Помешать мы ему не можем. Но осуществлять преступные действия, выполнять преступные приказы "енакиевской группировки" - он не имеет никакого морального права. И, тем более, как министр с использованием служебного положения", - отметил Юрий Гуренко.
По словам активистов, они намерены привлечь к ответственности чиновников Минюста. Следует отметить, что министр Малюська к митингующим не выходил.
Следует отметить, что активисты восьмую неделю требуют не допустить незаконного захвата рынка «Столичный» представителями «енакиевской мафии». Они утверждают, что за средства с «черного нала» на рынке, может финансироваться сепаратизм на Донбассе. Активисты неоднократно обращались в Службу безопасности Украины по этому вопросу.