Кабинет Министров должен остановить импортные поставки электроэнергии из России, которые разрушают украинские энергосистему и экономику.

Об этом заявил бывший премьер-министр (2014-2016) Арсений Яценюк.

"Сегодня (10 февраля-прим.) правительство запретило регистрацию и использование в Украине российской вакцины. Теперь правительство так же должно принять правильное решение остановить импорт российской электроэнергии, который уничтожает украинскую энергетику и экономику", - написал экс-премьер на своей странице в Facebook.

Это решение правительство должно принять несмотря на любое сопротивление со стороны лоббистов или интересантов торговли с Россией.

"Может ли коррупционные заработки с россиянами Герусов, тарасюков и других «реформаторов» не позволяют правительству решиться на такой шаг?",- отметил Яценюк.

Кроме того он призвал Верховную раду на уровне закона запретить импорт российской электроэнергии.

Напомним, импорт электрической энергии из России возобновился с 1 февраля 2021 года. С января 2021 года Украина начала закупки тока в Беларуси. Всего с начала года Украина импортировала около 350 млн кВт часов на сумму 550 млн грн.

Минувшей зимой 2019-2020 года импорт из России и Беларуси составил более 1 млрд кВт часов, что спровоцировало крупнейший за годы независимости кризис на энергорынке Украины.

По информации экспертов «Центра Разумкова», именно импорт электроэнергии прошлой зимой привел к сложной ситуации в энергосистеме в январе-феврале 2021 года. Импорт нанес миллиардные убытки государственной компании "Энергоатом", которая из-за нехватки средств не смогла вовремя провести ремонты атомных блоков. Поэтому задержка ремонтной кампании на АЭС привела к повышению нагрузки на тепловую генерацию и быстрому срабатыванию запасов угля.